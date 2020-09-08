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【限聚令放寬】燒肉放題及火鍋店料生意反彈　續推優惠吸客

商業 18:23 2020/09/08

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燒肉放題店及火鍋店以聚餐為主，均認為放寬人數有助生意。（資料圖片）

政府今日（8日）宣布，進一步放寬防疫措施，包括本周五（11日）起，食肆每枱人數放寬至4人。燒肉放題店及火鍋店以聚餐為主，均認為放寬人數有助生意。

【限聚令放寬】食肆放寬至每檯4人　中小企食店：期望取消堂食時段限制

【限聚令放寬】食肆堂食放寬每枱4人　酒樓料生意增2成

澳創集團總監葉先生指，旗下燒肉放題食肆「熊本燒肉」及「LAB10」，一般每枱3至4人，相信放寬每枱人數後，料生意增4成。不過他表示，受5成入座率限制，生意未能大幅反彈，希望政府盡快放寬入座率。

對於早前晚市堂食延長至10時，葉認為，生意只反彈半成至1成，幫助不大。「燒肉放題限時2小時，變相最遲要8時入座，因此變相只能做到1輪生意。」為了吸客，餐廳會繼續推出減價優惠，包括午市燒肉放題88元、68折A5和牛放題優惠等。他補充，2人限聚時推出2人餐，有助增1成生意，是次或會因應4人限聚推出4人餐。

尖沙咀火鍋店「醉胡爐」經理杜先生則指，由於政府今日才公布放寬每枱人數，暫時維持Openrice網站上的1元換購「濃湯佛跳牆雞翅鍋」優惠；稍後將再研究其他優惠。他稱，此優惠自上次晚市重開後推出，反應不錯，加上現時每枱最多4人，期望生意可增加15%至20%。

【限聚令放寬】叙福樓黃傑龍：政策每周放寬　保持靈活是唯一策略

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記者：朱悅瀅、葉泳珊

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