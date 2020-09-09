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陽光房地產基金末期減分派股息率仍有7.2厘　價升逾2%

即市財經 09:56 2020/09/09

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陽光房地產基金指，自2月以來一直有為租戶提供紓困措施，去年度紓困金額約750萬元。

陽光房地產基金 （00435） 截至今年6月底止全年業績，物業收入淨額升0.3%至6.85億元，可分派收入減少0.1%至4.67億元。末期分派減少3.5%至13.6仙，全年每基金單位分派降1.8%至26.8仙。以收市價3.7元計，現價股息率約7.2厘。

陽光房地產基金現升逾2.4%，最新報3.79元，成交額210.6萬元。

民生消費租戶佔約六成

陽光房地產投資及投資者關係總監葉美鈴指，續租租金變化要視乎疫情發展，不排除零售組合的續租租金會下跌，惟只要疫情緩和，餐飲業復甦的速度很快，而且集團的零售租戶組合以民生消費為主，銀行、教育、便租店及餐飲已佔去六成。

集團整體物業組合去年度平均租用率升0.4個百分點至95.7%；寫字樓物業組合租用率亦改善至95.6%，但零售物業組合則降2.3個百分點至95.8%，反映經濟衰退及消費者信心減弱的負面影響開始浮現。租金方面，寫字樓物業組合平均現行租金為每平方呎36.5元，升2.8%，零售物業組合的平均現行租金跌1.3%至74.8元。

去年度提供紓困金額約750萬元

葉美鈴稱，集團自2月以來一直有為租戶提供紓困措施，去年度紓困金額約750萬元，由於疫情反覆，集團今財年的資本開支取態較審慎，只有上環Strand 50商廈更換冷氣機組工程一項較大型的開支，派息上亦傾向保守。

受消費氣氛疲弱及訪港旅客劇減影響，陽光房地產上水中心的物業收入淨額下降6.2%，新都城一期則維持穩定。截至6月底止，物業組合估值為189.18億元，下降5.4%；資產負債比率約1.2個至21.6%。

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編輯：陳韻妍

香港股票 經濟 商廈 疫情 零售 陽光房地產基金（00435） 房地產基金 派息 紓困措施 上水中心

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