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【上車盤】鄰近港鐵站　配套齊全　首期不用40萬

股樓投資 18:27 2020/09/08

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雖然新居屋將於9月10日接受申請，惟料爭崩頭，部分上車客退而求其次，轉到二手市場尋寶，其中沙田河畔區細價樓林立，是不少上車客的首選，惟缺點是單位面積較細，或未能滿足家庭客所需。

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清下一頁

中原侯惠良說，沙田翠華花園A座中層08室，實用面積215平方呎，一房間隔，終以390萬元易手，實用呎價18,140元。據了解，原業主於2013年以240萬元購入上址，持貨7年，現帳面賺150萬元，物業升值約62.5%。

以上述成交價計，如承造九成按揭，利息2.5厘，分三十年還，首期要39萬元，每月供款約13,869元，而壓力測試的入息要求則約33,216元。若借少些，承造八成按揭，同樣分三十年還，利息2.5厘計，首期要78萬元，每月供款則約12,328元，壓力測試的入息要求則減至29,526元。 

資料顯示，翠華花園位於沙角街7-11號，早於1984入伙，即樓齡約36年。屋苑共有3座，提供636個單位，實用面積由215平方呎起，至最大421平方呎。事實上，翠華花園交通便利，鄰近港鐵沙田圍站，亦有多條巴士線來往市區，而且周邊食肆林立，有超市等配套，向來受上車客歡迎。 

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撰文 : 黃卓賢

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