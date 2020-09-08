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【美國大選】特朗普辱將士風波 仇家博爾頓開腔平反

環球政治 18:22 2020/09/08

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美國總統特朗普近日捲入醜聞，被指曾經在2018年侮辱一戰陣亡將士為「失敗者」（Losers）。時任白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）雖然已跟特朗普反目成仇，但仍然為特朗普開腔平反，指侮辱陣亡將士的說法是錯誤（simply false）。

特朗普被指稱一戰陣亡美軍為失敗者 強烈駁斥傳聞：【下一頁】

特朗普不鬧霍士fake news 卻促炒負責記者：【下一頁】

博爾頓周一（7日）亮相霍士電視台節目，談及特朗普涉嫌侮辱陣亡將士的醜聞。他表示：

「根據那篇文章所說，總統對士兵和葬於公墓人士的貶損言論，是跟他當日下午不出席儀式的決定有關，而這是錯誤的。我不知道是誰告訴作者，但這是錯誤。」
（According to what that article said, the president made disparaging remarks about soldiers and people buried in the cemetery in connection with the decision for him not to go to the ceremony that was planned that afternoon, and that was simply false, I don't know who told the author that, but that was false.）

當時仍然擔任白宮國安顧問的博爾頓續指，特朗普2018年底訪問法國期間，取消到訪埋葬一戰陣亡美軍將士的公墓，是基於天氣因素，而非特朗普鄙視那些陣亡將士。

說法明顯跟近期「爆料」的《大西洋》雜誌（The Atlantic）有分別。報道指稱，特朗普形容一戰陣亡士兵是失敗者及弱者（suckers）。

博爾頓憶述，時任白宮幕僚長凱利（John Kelly）詳細陳述了不出席儀式的理據，特朗普接納，於是取消有關行程。

特朗普和白宮之前也曾經就這項醜聞作出澄清。

特朗普取消訪陣亡美軍公墓 被揭改去看藝術品：【下一頁】

前私人律師爆料：特朗普請人扮奧巴馬 拍片奚落其泄憤：【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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