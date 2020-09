【美國大選】特朗普辱將士風波 仇家博爾頓開腔平反

美國總統特朗普近日捲入醜聞,被指曾經在2018年侮辱一戰陣亡將士為「失敗者」(Losers)。時任白宮國家安全顧問博爾頓(John Bolton)雖然已跟特朗普反目成仇,但仍然為特朗普開腔平反,指侮辱陣亡將士的說法是錯誤(simply false)。

博爾頓周一(7日)亮相霍士電視台節目,談及特朗普涉嫌侮辱陣亡將士的醜聞。他表示:

「根據那篇文章所說,總統對士兵和葬於公墓人士的貶損言論,是跟他當日下午不出席儀式的決定有關,而這是錯誤的。我不知道是誰告訴作者,但這是錯誤。」

(According to what that article said, the president made disparaging remarks about soldiers and people buried in the cemetery in connection with the decision for him not to go to the ceremony that was planned that afternoon, and that was simply false, I don't know who told the author that, but that was false.)