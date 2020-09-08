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【大行點睇】口罩有價　富瑞升呢隻藍籌目標價　指其口罩業務保持強勁

股樓投資 18:16 2020/09/08

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富瑞今日發表報告，指根據其供應鏈渠道調查顯示，藍籌股申洲國際(02313)的口罩業務在第三季仍然保持強勁。

該行指，申洲來自Uniqlo的口罩業務訂單比7月渠道調查時有所增加，而且集團每工人每日產出口罩量增加，效率有所提升。

富瑞又指，申洲傳統紡織品業務亦較比預期要強，當中Lululemon已大增其2021年國內訂單100%。該行料申洲9月和10月產能將維持滿負荷，比過去在此季節的需求要強。

富瑞分別上調申洲今明兩年盈利預測4%和3%，目標價由137元升5.8%至145元，維持「買入」評級，較前收市價124.3元有16.7%潛在升幅。

事實上，不單止富瑞，美銀證券早幾日亦發表研究報告唱好，指旗下客戶Uniqlo 8月份銷售復甦，再次確認申洲訂單強勁，重申「買入」評級，維持每股盈利預期，目標價上調幅度亦與富瑞相似，由137.2元升至147.2元。
 

 

 

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撰文 : 周兆邦

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