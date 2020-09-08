▲ 【日本新首相】自民黨總裁選舉開跑 菅義偉暗示提前大選

日本自民黨黨總裁選舉周二正式開跑，開始接受報名，官房長官菅義偉、前防相石破茂以及前外相岸田文雄旋即參選。菅義偉接受日媒訪問時提及提前大選，被解讀為暗示提前大選。

黨總裁選舉上午開放報名後，自民黨隨即宣布，菅義偉、石破茂及岸田文雄參選。除岸田及石破兩派外，獲黨內全部5個派系支持的菅義偉，近乎篤定當選。

【日本新首相】石破茂動森宣傳疑違規即叫停 拜登也玩

【日本新首相】菅義偉否認新政府屬臨時過渡 傳短期內提前大選

菅義偉強調會延續安倍晉三的路綫，繼續實施以財政及貨幣政策刺激經濟的安倍經濟學。外交政策上，他亦曾表明會繼承安倍方針，延續安倍北方領土問題及對美外交等的基本戰略。

石破茂則主張放權予地方政府，他批評安倍任內未能有效推行結構性改革，強調解決貧富懸殊對經濟擴張十分重要；岸田文雄亦稱會集中精力處理貧富懸殊問題，並承諾提高最低工資，降低教育費用。

另外，菅義偉接受《朝日新聞》訪問時，曾提及提前大選，稱首相有權解散國會及宣布提前大選，又稱若下任首相有此決定，這將會發生，不過他亦強調處理疫情是優先。

言論被解讀為菅義偉暗示有意提前大選。提前大選無疑有助新首相鞏固權力，近期多次傳出日本或提前大選，自民黨內3大職位中，總務會長鈴木俊一曾稱，黨總裁選舉後，新首相短期內可能宣布提前大選，乘公眾對新內閣的支持度較高及有新鮮感之時，尋求公眾授權。

菅義偉繼承安倍施政 欲解決北韓綁架日本人問題

【安倍辭職】安倍晉三為日本「最長命首相」本周才破記錄

安倍辭職事出突然，為免出現政治空白，自民黨決定今次黨總裁選舉從簡，不舉行全國黨員投票，直接由394張國會議員票及141張地方代表票選出。

總票數535票中，得票過半（268票）的候選人直接當選，而自民黨7派系中5派支持菅義偉，意味單單國會議員票，菅義偉已得逾260票，當選機會非常高。

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱