【全球經濟】大摩料全球加快V形反彈　今年第四季經濟返回疫情前水平

▲ 大摩預期全球經濟有望V型反彈，下季將收復疫情失地。

疫情令全球經濟陷入衰退，經濟學家及分析師均疑問未來經濟反彈將是V形、L形或W形。大摩就發表一份相當樂觀的研究報告，指全球經濟反彈速度將較該行原來預期早一個季度，形成V型反彈。

大摩認為，全球經濟將於今年第四季初就會復甦至疫情前水平，而發達國家則在2021年第三季返回，其中美國只需要6個季度（即2021年第二季）返回衰退前水平，較金融海嘯時10個季度為佳。

該行指出，全球經濟前景較之前預期佳，是由於大部分經濟體都能夠在疫情持續下恢復經濟活動，而且醫療系統壓力亦逐步減輕，冠狀肺炎的疫苗及治療都預計在未來幾個月面世。此外，由於疫情被視為外來沖擊（exogenous shock），各國政府都可以在較少質疑下實行進取的政策應對。

不過，大摩提醒經濟加速反彈，意味全球通脹升溫壓力同樣較預期快，該行認為今次發達國家特別是美國的通脹幅度，將較之前三個周期不同。

同時，該行列出全球經濟三大風險，包括冬天期間各國或需因應疫情再次封城、美國大選帶來的政治及財政政策不確定性，以及日益緊張的中美關係。

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編輯：謝克迪