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【離島渡輪】離島渡輪航綫明年4月起加價4.7%　中環來往長洲假日要40元

即市財經 18:29 2020/09/08

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新渡輪獲批營運三條航綫，分別為「中環──長洲」、來往「坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡」，以及「中環──梅窩」

運輸署今日 （8日）公布六條主要離島渡輪服務招標結果，由新創建 （00659） 與珠江船務 （00560） 共同擁有的新渡輪，獲批營運離島渡輪三條航綫，分別為「中環──長洲」、來往「坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡」，以及「中環──梅窩」。

至於餘下的三條離島渡輪航綫，則由港九小輪獲批營運，分別為「中環──坪洲」、「中環──榕樹灣」，和「中環──索罟灣」。

另外，繼2017年後，離島渡輪航綫票價將再提高。運輸署稱，由來年4月1日起，各航線的成人單程票平均票價將加價4.7%，以中環往來長洲渡輪服務票價為例，平日普通渡輪價格將由13.6元，增至14.2元。

以中環往來長洲渡輪服務票價為例，明年4月起最新成人票價預計如下：

普通渡輪
  普通位（現時價格） 豪華位（現時價格）
星期一至星期六 $14.2（$13.6） $22.3（$21.3）
星期日及公眾假期 $21.2（$20.2） $32.5（$31）
高速船服務
星期一至星期六 $28.1（$26.8）
星期日及公眾假期 $40.7（$38.8）

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編輯：莫亦熙

香港股票 新創建集團（00659） 珠江船務（00560） 運輸署 渡輪 離島 長洲 中環

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