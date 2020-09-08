【農夫山泉股價】農夫山泉9633首日報捷 麥格理兩大理由撐跑贏大市

被喻為「水中茅台」的內地樽裝水公司農夫山泉（09633）今首日掛牌，開市報39.8元，高於招股價21.5元85.12%。午後升幅收窄，全日收報33.1元，升近54%。農夫山泉甫登場，麥格理發表指，農夫山泉的產品組合完善及多元化，仍有很大滲透空間，該行認為其將可維持高利潤率，所以給予「優於大市」評級，目標價則為27元，較今日收市價為低。

【農夫山泉股價】農夫山泉9633即日止賺食糊 可考慮換馬至這三大內需股 詳情請看【下一頁】

【內房股】主席增持逾200萬股 碧桂園9.5元值得上車 詳情請看【下一頁】

麥格理看好該股有兩大理由，首先，農夫山泉佔中國包裝飲用水行業的市場份額21%，行業中排名第一，亦領先於其他非酒精飲料公司。現中國的人均用水量為每年18加侖，仍遠低於全球前20國家的平均每年34.6加侖，但在消費高端化趨勢和健康意識的增長下，中國將迎頭趕上，農夫山泉將受惠於這趨勢。該行預計，未來3年公司的收入和營業利潤的複合年增長率分別為15%和14%。

麥格理撐農夫山泉的另一因素是，一旦該股收入增長勢頭能維持在中至高水平，及原材料價格維持有利水平，最理想目標價將達30元，並預料2021及22年的營運利潤率將出現1及1.2個百分點的升幅。

若預計公司2020至22年銷售複合年增長率為15％，2021及22年的營運利潤率將分別按年跌0.1及升0.3個百分點，基本情況下，目標價為27元。若收入增長放緩，及原材料價格優勢淡化，2021及22年的營運利潤率將分別按年跌0.9及0.2個百分點，目標價將為23.2元。

麥格理指出，食品安全、質量管理、原材料價格波動、消費者選擇及品味改變、天氣問題，以及市場競爭都會是農夫山泉要面對的潛在風險因素。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！