【農夫山泉股價】農夫山泉上市帶挈創辦人鍾睒睒身家暴漲　直逼馬化騰

▲ 農夫山泉上市股價急升，創辦人鍾睒睒躋身中國富豪榜三甲。

新股凍資王農夫山泉 （09633） 今日掛牌，承接暗盤升勢，盤中高見39.85元，較招股價21.5元高85%，雖然全日升幅收窄至54%，收報33.1元，但已使農夫山泉創辦人鍾睒睒躋身中國富豪榜三甲，直逼騰訊 （00700） 主席馬化騰。

以今日收市價計，農夫山泉的市值為3703億元。以農夫山泉上市後總股本大約為111.88億股，身為大股東的鐘睒睒持股84.4%，以此計算，鐘睒睒持股農夫山泉市值約為3126億元。

此外，鍾睒睒還持有A股萬泰生物（滬：603392）74.23%股權，按今日（8日）收市價196.51元人民幣計算，其持有萬泰生物股份市值約632.5億元人民幣（約717億港元），即其總身家達3,843億港元。以兩股今日高位計，鐘睒睒的身家曾達近4500億港元，一度超過馬化騰。不過此後農夫山泉和萬泰生物股價雙雙回落，鐘睒睒的身家數字亦回落。

根據彭博億萬富翁指數，目前中國首富騰訊 （00700） 創辦人馬化騰身家為521億美元（約4,038億港元），緊次的阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲身家578億美元（約4,480億港元）；拼多多創辦人黃崢身家則達30億美元（2325億港元）﹐排在中國富豪榜第三。換言之，鍾睒睒的財富已穩佔中國富豪榜三甲之列。

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編輯：吳敏芳