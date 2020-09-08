夏普證實可以自動除菌離子技術　減少空氣中90%以上新冠病毒

日本的跨國電子產品公司夏普(Sharp)於周一（7日）宣布，其獨家技術「自動除菌離子」可有效減少在空氣中的新冠病毒。

據《朝日新聞》報道，夏普指，藉「自動除菌離子」技術照射30秒後，可以減少了90%以上的新冠病毒。不過由於這個技術仍在進行測試，所以未知若把「自動除菌離子」技術應用到旗下產品如家電電器等，會否有同樣的功能。

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這次的實驗是在狹小的空間內進行，公司就解釋，按現時的情況較難在實際位置使用技術作新冠肺炎病毒測試。報道提及，公司在2000年時已把「自動除菌離子」技術應用到產品中，如空調、空氣清淨機等，在全球已銷售9000萬台以上。

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責任編輯：黎淑雯