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【公關港故事@iM網欄】「三高」的黃金時期 銀髮經濟圈

名人薈萃 07:32 2020/09/11

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聯合國的報告指出，2030年全球將會有三分之一的人口年齡超過60歲，可見人口老化已經是全球性的現象。不少人提到人口老化，就會有聯想到勞動力下降、社會活力不足、消費力下降等觀感，繼而把「人口老化」冠以「危機」之名。但事實上，只要大家撇除對銀髮族先入為主的偏見，便會發現，他們不但可以是勞動力的新力軍，更有能力建構他們專屬的銀髮經濟圈，推動社會經濟發展。

 

早前聽到一個香港電台社區參與廣播的電台節目，節目裡面的嘉賓就指出，現今退休人士有「三高」，分別是高學歷、高收入和對電子產品的高適應能力，造就他們強大的消費能力，而且60至80歲，成為退休人士的另一黃金時期，需求亦圍繞着五個元素，包括財富、健康、生活態度、生命教育及持續進修。

 

除了消費能力，「三高」中的高學歷和高電子產品適應能力，亦反映銀髮長者除了能擔當消費者，亦可以成為生產者。尤其是他們經驗豐富，成熟負責的特質，使其生產力絕不弱於他人。事實上，香港人口老化的問題已討論多時，也許我們也是時候轉轉時候，著手推動銀髮經濟圈，釋放更多經濟機會。

作者_張嘉晉簡介：

公共事務顧問，熱愛字遊，喜歡將所見所聞透過文字書寫出來，期望有天能走遍天下。

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撰文 : 張嘉晉

欄名 : 公關港故事

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