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【樂遊天下@iM網欄】為咗旅行 你可以去到幾盡？

名人薈萃 12:47 2020/09/11

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這是一個熱血的旅遊故事，話說有一年我去了墨西哥遊行，同行的朋友先回港，之後發WhatsApp給我說在電視看了個旅遊節目，建議我們下次一起去比利茲。我心裡正嘀咕這個地方在哪，然後朋友傳來當地名勝大藍洞的照片，我一看便愛上了這片藍。

回家後開始找資料，得知比利茲位處中美洲，這個海中大藍洞原來是在150,000年前形成的鐘乳石洞，後來因為水位上升，漸漸變成海中一個深逾100米的大藍洞，亦是

潛水愛好者的天堂。

由於水深，只有Open Water 潛水牌是不能潛大藍洞的。為了到此一「潛」，我找出塵封的潛水牌，並先在港上了一個兩天的補習課，然後再老遠的跑到泰國考取Advanced Open Water牌照。

也是為了這個旅程，我特別買了潛水相機，機殼，還有一大堆輔助攝影器材。結果，在泰國學潛水時，潛水教練一片好心替我拿相機，卻不慎將我的新相機與剛拍了獅子魚的照片留了在水底（欲哭無淚 mode）。

還好同行友人與我分享她拍得特別美的獅子魚照片

之後唯有重新再買器材，誰不知出發當天因為工作太忙取消了半天假期，匆忙中竟然忙了帶潛水機殼。雖然有帶潛水相機，但該相機只能抵受水深18米，這等於說我不能帶相機潛下大藍洞（注定無緣mode）。

舟車勞頓了近一日到比利茲，第一時間找當地最大的一家潛水店（怕小的不成團）報名。工作人員見我填寫的潛水時數少得可憐，而且最深只潛過十八米，於是再三詢問我是否真的要潛大藍洞。我心想，千山萬水，一波三折的來到比利茲，我實在找不到不潛的理由。

潛水店隸屬當地最大酒店旗下，碼頭也特別漂亮

其實同行的三位友人都不愛好潛水，而且沒有所需牌照，所以出發往大藍洞當天一大清早只有我一人。早上四時多，一個人來到酒店前的碼頭（註：每家酒店外都有私家碼頭），只有一雙宿醉情侶亙相依偎。我一等再等，船影也見不到。於是跑回酒店，叫醒接待員（是的，我不是住五星級酒店，接待員是需要我morning call 的）。幸好他找到潛水店，原來他們把我的紀錄弄丟了，心裡想，原來最大的潛水店也不見得可靠，下次要住在潛水店旁才行。

萬里無「船」

終於出發了，心裡不禁興奮。這程船像海上過山車，而且是沒有安全帶那種。我本來坐下層，但海水不停打進耳朵，唯有跑到甲板上。結果個多小時的船程後，我的雙臂有點威廉絲姊妹feel。

儼如過山車的船程

望穿秋水，終於到了藍洞，工作人員千叮萬囑如果連續三次下水不成功，便要回到船上。因為潛水深度達40米，每人只可逗留八分鐘，不然的話身體會有不良反應。還好下水成功，越潛越深，當見到傳說中的鐘乳石洞時，真的非常「滾動」。可是鐘乳石洞不比珊瑚，所以藍洞裡海洋生物並不多。我只看見一只大龍蝦與少量熱帶魚，不過能在鐘乳石柱中間不斷穿插，已是於願足已。

拍不到大藍洞的龍蝦，拍鄰近的魔鬼魚也不錯。

上了船，回頭見兩位團友高談闊論，特別興奮，原來他們與我一樣是半桶水業餘潛水員，下水成功了，像小學生般手舞足蹈。

之後工作人員問我有沒有看到鎚頭鯊，我一臉茫然，原來鎚頭鯊一直在我們上方徘徊。很明顯我連鯊魚尾也見不到，不過沒關係，YouTube 一定有片。

看不到鎚頭鯊不要緊，在大藍洞附近潛水也可看見其他鯊魚。而且牠們有足夠食物，不會攻擊人。

這個旅程教會了我，有了目標，便要盡力去達成。途中縱遇挫折，總有雨過天清的一天，不必太介懷。

作者_樂遊簡介：

年少時志願是當《Lonely Planet》或《National Geographic》作者，結果多年來乖乖的做個忙碌OL。畢竟天生坐不定，曾多次裸辭去旅遊。走遍天涯海角後，最愛的還是香港。

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撰文 : 樂遊

欄名 : 樂遊天下

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