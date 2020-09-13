【網民熱話】為何香港不流行DIY傢俬？　網民：因為住的地方不夠大！

新冠肺炎疫情持續，不少人都留家抗疫，也衍生出各項活動，如在家料理又或是煲劇為主，不過又有沒有想過DIY（自製）傢俬？

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有網民在討論區發了一條關於外國人會自製傢俬的影片後表示，不明白為何香港不流行自製傢俬，不少網民回應指，外國的住宅呎數普遍教大，有人則笑稱因為香港本身的土地問題仔也未解決，更遑論要在住宅中騰出空間製作傢俱。「人哋有地方有工具，香港想有間書房已經難。」、「成屋灰塵，轉個頭又開飯

6點後又唔搞得，星期日紅日又唔搞得，你想點興？」、「無地方無工具，啲工具你唔係日常會用到嘅你都唔會買」。

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有網友就詢問若然沒有車庫等較大的空間，又應該在哪裡製作傢俱，樓主就笑指，可以在自己正進行裝修的住宅中進行。不過就有人反駁，若然居所正進行裝修，實在難以預留空間。「屋企裝修緊仲邊有位整呀，就算你屋企好大有位，裝修果幾個月你整到幾多？人地外國工作係每日都有個空間比佢地整」

也有網民分析當中不流行自己製作傢俬的因素：

一個人現場做要花好多時間

正常人工具唔齊

你熟唔熟手，手工好唔好

返工咁長時間，放工好累，邊夠時間休息

香港買完料搞咁耐，計埋間屋未住得，成本隨時高過訂做

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責任編輯：黎淑雯