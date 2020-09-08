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Facebook出錢請人停用 評估平台對美國大選影響力

環球政治 18:03 2020/09/08

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Facebook為評估社交媒體平台對選舉的影響力，付費要求用戶由本月底起停止使用平台至大選日。

距離美國大選仍有兩個月，社交媒體也成為角力戰場。Facebook為評估社交媒體平台對美國大選的影響力，推出一項研究。Facebook將挑選特定用戶，付費要求用戶由本月底起停止使用Facebook及旗下平台Instagram，部分用戶更被要求停用至美國大選日。

【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學 ：【下一頁】

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美媒報道，Facebook進行的研究將會邀請美國成年用戶，獲選用戶屆時會於Facebook及Instagram上看到訊息邀請其參與研究，料有20萬至40萬名用戶參加。

Facebook發言人布儒瓦（Liz Bourgeois）早前於Twitter表示：

選擇加入的任何人不論是完成全期研究，還是在一段時間內停用Facebook或Instagram，都會得到補償。

（Anyone who chooses to opt-in – whether it’s completing surveys or deactivating FB or IG for a period of time – will be compensated.）

【美國大選】FB大選前7天禁新政治廣告 將刪特朗普失實帖文 ：【下一頁】

據悉，如用戶停用Facebook或Instagram平台至11月3日的話，最高可獲得Facebook給予120美元（約936港元）的補償。

Facebook表示研究將由獨立的數據科學家進行，結果有望在明年公布。該公司強調要繼續於社交媒體上擴大對民主有利的一切，同時減輕不利於民主的一切，就需要更多客觀的研究。

此外，Facebook早前宣布一系列針對美國大選的新措施，包括選舉前一周將不會接受任何新的政治廣告，及刪除聲稱參加投票會感染新冠肺炎的帖文。

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責任編輯：鄭錦玲

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