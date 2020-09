Facebook出錢請人停用 評估平台對美國大選影響力

距離美國大選仍有兩個月,社交媒體也成為角力戰場。Facebook為評估社交媒體平台對美國大選的影響力,推出一項研究。Facebook將挑選特定用戶,付費要求用戶由本月底起停止使用Facebook及旗下平台Instagram,部分用戶更被要求停用至美國大選日。

美媒報道,Facebook進行的研究將會邀請美國成年用戶,獲選用戶屆時會於Facebook及Instagram上看到訊息邀請其參與研究,料有20萬至40萬名用戶參加。

Facebook發言人布儒瓦(Liz Bourgeois)早前於Twitter表示:

選擇加入的任何人不論是完成全期研究,還是在一段時間內停用Facebook或Instagram,都會得到補償。

(Anyone who chooses to opt-in – whether it’s completing surveys or deactivating FB or IG for a period of time – will be compensated.)