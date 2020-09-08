【限聚令放寬】叙福樓黃傑龍：政策每周放寬　保持靈活是唯一策略

▲ 黃傑龍透露，叙福樓旗下餐廳暫未有任何特別策略，或加推4人餐、優惠吸客。

政府今日宣佈，由本周五起食肆的每檯人數由2人放寬至4人。叙福樓集團執行董事黃傑龍指，政府每周逐步放寬措施，對業界而言是好事。不過，他指旗下餐廳不會因應現況推出4人優惠吸生意，反而盡量保持餐廳的靈活度。

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餐飲業在二人限聚令下，生意慘淡。措施放寬後，黃傑龍相信，旗下的中式餐飲，以至整個業界的中菜較能受惠；期望下一步可上調最高入座率。他稱，今次每檯人數放寬至4人，對生意的幫助較上次延長堂食時間輕微，始終入座率已限制一半生意。

細節安排靈活 更有利經營

政策鬆綁後，黃傑龍透露，叙福樓旗下餐廳暫未有任何特別策略，或加推4人餐、優惠吸客。他解釋，現時政府每周亦放寬限制，唯一策略即盡量保持靈活，例如盡快調整餐廳內的隔板設置，以符合政府規定。同時，除了與前線職員安排最新指又引外，亦需與IT公司溝通，更改App內的訂位人數限制等。他相信，保持靈活安排較推出優惠更實際。

▲ 黃傑龍認為，現時唯一策略為保持靈活，例如盡快調整餐廳內的隔板設置，以符合政府規定。（Facebook圖片）

而且，顧客亦更著重防疫措施，黃傑龍認為坊間對其品牌的「執檯專員」反應正面，料對生意有一定幫助。

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記者：葉泳珊