【附活動詳情】零售協會夥QTSA推「ShopShop@HK 去街買」　兩印花可獲港鐵車票

▲ 香港零售管理協會與優質旅遊服務協會（QTSA）合作，由9月8日至明年3月7日推出大型優惠推廣活動「ShopShop@HK 去街買」。

香港零售管理協會宣布，與優質旅遊服務協會（QTSA）合作，即日起（9月8日）推出大型優惠推廣活動「ShopShop@HK 去街買」，為期6個月。市民只要在參與的商戶單一消費金額滿250元，便可透過Tipic手機應用程式，獲發放電子印花一個，然後憑不同數目的電子印花，去任何一間參與商戶換取禮品，多買多換。首次登記的用戶可免費獲贈印花一個。另外， 用戶亦有機會贏取港鐵 （00066） 車票及10萬飛行里數。

「ShopShop@HK 去街買 」活動暫時為9月8日至2021年3月7日，現時約有有接近20個品牌參與。除了參與商戶提供禮品外，活動亦獲港鐵贊助一萬張本地單程車程供顧客以印花換領，兩個電子印花兌換一次本地單程車程，名額1萬個，每人只限兌換一次。同時，使用最多印花兌換禮品的用戶，亞洲萬里通會給予10萬里數作為大獎；其他贊助商戶包括周大福 （01929） 以及六福珠寶。

協會又呼籲更多零售商參與。活動首三個月費用全免，參與的商戶只需配備平板電腦或手機，便可向市民發放印花及換取禮品，並不需要額外添置其他設備。

香港零售管理協會主席謝邱安儀指，協會希望透過「ShopShop@HK 去街買 」帶動人流及消費氣氛，振興零售業。

優質旅遊服務協會副主席周允成則指，受新型冠狀病毒疫情影響，市民外出消費意欲減低，相反網上消費大增，相信於未來數碼科技化是其中一個發展趨勢，商戶可借是次疫情重新定位。同時，希望商戶透過「ShopShop@HK 去街買 」摸索到改變的新方向，以應付未來多變的營商環境。

參與品牌：

1. 先施百貨 （百貨公司）

2. 裕華國貨 （百貨公司）

3. 曼佳美 （電子及電器）

4. Big Panda （時裝飾物）

5. 鴻福堂 （食品及飲品）

6. 檸檬王 （食品及飲品）

7. 美國家得路 （健康食品及護理）

8. 余仁生 （健康食品及護理）

9. 維特健靈 （健康食品及護理）

10.眼鏡88 （眼鏡店）

11.Columbia （運動及戶外用品）

12.Go Wild （運動及戶外用品）

13.恒昌隆 （參茸海味）

14.官燕棧 （參茸海味）

15.百成堂 （參茸海味）

16.周生生珠寶鐘錶 （鐘錶珠寶）

17.太子珠寶鐘錶 （鐘錶珠寶）

18.謝瑞麟珠寶 （鐘錶珠寶）

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編輯：袁諾曦