搶先PS5　微軟官方大爆Xbox Series S售價

▲ 微軟正式宣布推出廉價版下一代新主機「Xbox Series S」。

遊戲次世代主機大戰開打！微軟（Microsoft）早前就打頭陣公布年底推出新一代Xbox Series X，近日再次搶先SONY的PlayStation 5，正式宣布推出廉價版下一代新主機「Xbox Series S」，並大爆Xbox Series S僅售299美元（約2317港元），以平價吸引機迷！

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Xbox Series S是微軟下一代主機Xbox Series X同步開發的廉價版，採用最新硬體架構，但規格則較低，以平價瞄準預算有限的客群。微軟今（8日）透過Instagram、Twitter及Facebook正式宣布，Xbox Series S將會是史上最小巧的Xbox 主機，採用次世代的效能，但更詳盡的規格功能和上市時間則未有正式公布。

▲ Xbox Series S僅售299美元（約2317港元）。（Xbox Twitter截圖）

除了Xbox和PS5外，早前外媒報道指，供應鏈傳出任天堂正計劃打造下一代Switch，預計最快今年第4季開始備貨，並在明年初登場。究竟來年遊戲機市場冠軍，將會由Xbox、PS5，抑或Switch奪得？就讓我們拭目以待。

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責任編輯：曾曉汶