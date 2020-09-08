  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 18:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

搶先PS5　微軟官方大爆Xbox Series S售價

科技 17:38 2020/09/08

分享：

微軟正式宣布推出廉價版下一代新主機「Xbox Series S」。

遊戲次世代主機大戰開打！微軟（Microsoft）早前就打頭陣公布年底推出新一代Xbox Series X，近日再次搶先SONY的PlayStation 5，正式宣布推出廉價版下一代新主機「Xbox Series S」，並大爆Xbox Series S僅售299美元（約2317港元），以平價吸引機迷！

>>>【XSX】Xbox Series X遊戲手掣售465港元　俄羅斯開始預購

>>>微軟Xbox Series X 11 月登場　支援千款遊戲

Xbox Series S是微軟下一代主機Xbox Series X同步開發的廉價版，採用最新硬體架構，但規格則較低，以平價瞄準預算有限的客群。微軟今（8日）透過Instagram、Twitter及Facebook正式宣布，Xbox Series S將會是史上最小巧的Xbox 主機，採用次世代的效能，但更詳盡的規格功能和上市時間則未有正式公布。

Xbox Series S僅售299美元（約2317港元）。（Xbox Twitter截圖）

除了Xbox和PS5外，早前外媒報道指，供應鏈傳出任天堂正計劃打造下一代Switch，預計最快今年第4季開始備貨，並在明年初登場。究竟來年遊戲機市場冠軍，將會由Xbox、PS5，抑或Switch奪得？就讓我們拭目以待。

>>>傳Switch Pro明年推出　對抗PS5及Xbox Series X

>>>【PS5】PlayStation 5宣傳影片曝光　展現主機、控制器新技術

責任編輯：曾曉汶

相關文章

《NBA 2K21》連射罰球都難？官方稱已修復問題
今日
《NBA 2K21》連射罰球都難？官方稱已修復問題
任天堂改造便攜式遊戲系統　80年代經典產品重現(有片)
2020/09/04
任天堂改造便攜式遊戲系統　80年代經典產品重現(有片)
索尼DualShock 4控制器重推4款經典顏色
2020/08/11
索尼DualShock 4控制器重推4款經典顏色
微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機
2020/07/17
微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機
遊戲設置 遊戲 Facebook 任天堂 PlayStation Microsoft Sony Switch XBOX Twitter

下一篇文章

任天堂《Super Mario 3D All-Stars》超越動森　成亞馬遜最暢銷遊戲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】數碼通5G登港鐵沿線　三星搶佔失勢華為5G商機？
【每日焦點】數碼通5G登港鐵沿線　三星搶佔失勢華為5G商機？
搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla
搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla
【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單
【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單
【iPhone12】新iPhone無望本周推出？彭博記者：僅公布發布會日期
【iPhone12】新iPhone無望本周推出？彭博記者：僅公布發布會日期
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品