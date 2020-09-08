疫情帶動網購　花旗香港：7月網購佔整體簽帳45%

▲ 花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康指，目前信用卡業務資產質素維持良好。

新冠肺炎肆虐大半年打擊實體經濟，連帶消費市道亦見疲弱。花旗香港信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，上半年信用卡簽帳的確有下跌，但網上消費足以彌補大部分跌幅。他又預期，隨著疫情逐漸受控而且社交距離措施放寬，實體消費亦將會回升，目前整體信貸資產質素維持良好。

展望全年表現，李冠康指要視乎本地疫情發展、消費信心復蘇及海外疫情是否受控。

回顧上半年，花旗香港網上簽帳額有明顯增長，佔整體簽帳額比例45%。若單計今年7月份，每100元信用卡消費，就有42元是網上交易，較去年同期的33%顯著上升。當中，又以在家娛樂消費增長較明顯，按年增45%；網上雜貨亦有41%增幅。

HKTVmall聯營卡反應好 續拓API合作夥伴

疫情帶動網購更趨盛行，今年與HKTVmall推出聯營卡的花旗可謂瞄準時機。李冠康坦言，聯營卡正式推出後首45日，每日平均申請的客戶較其他花旗信用卡多5倍，而對比其他白金信用卡，該聯營卡在7月份的平均消費亦多出33%。

他續指，聯營卡的市場反應非常好，亦證明該行循開拓API合作夥伴的發展正確。

聯營卡目前是以即批即用的形式推出，每名申請人會有5000元可以即用的信貸額，數據顯示一半客戶成功申請後3日內進行消費。對於是否有需求再上調即批的信用額度，他指會密切留意市場反應。

目前花旗香港約有20個開放API合作夥伴，李冠康又透露未來潛在的合作夥伴來自旅遊、遊戲及餐飲業。

此外，今年1月至7月經網上吸納的信用卡客戶佔整體7成，按年增長71%，並以20歲至40歲的年輕客戶為主。

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記者：趙穎妍