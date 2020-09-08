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法盛資管：股市短綫或波動 惟料不會出現大規模拋售

即市財經 17:26 2020/09/08

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法盛認為，股市短線或波動，但各國政府推出措施支持經濟復甦，對風險資產仍感樂觀，預計不會出現大規模拋售。

環球科網股陷入調整，法盛投資管理（Natixis Investment Managers）全球市場策略主管Esty Dwek認為，科技股估值雖然高企，但市場看好其疫情過後結構性增長機會，包括消費者行為轉變，更多人在家網購、娛樂等，科技公司依然能夠維持盈利及增長，毫無疑問應屬於「贏家」類別。

Dwek表示，上周美股急跌主要因投資者大量買入期權，投資銀行需買入股票對沖，令市況波動。她又指，現時尚不清晰市場是否已完全反映期權因素影響，美股未來數周走勢依然難以預計。

Dwek又指，現時依然對風險資產保持樂觀（constructive），因各國政府推出措施支持經濟復甦，股市短期可能會更波動，但預計不會出現大規模拋售。

至於中美摩擦升溫，Dwek認為中美緊張關係將持續至11月大選，之後貿易方面爭拗或較緩和，但「科技冷戰」料將持續。她表示，現時中美均避免直接的經濟衝擊，美國或會制裁個別中國公司，但同時也會保護自身經濟。

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記者：陳健婷

 

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