【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 環球政治 17:36 2020/09/08 分享： 美國大選還剩不夠60日便舉行，本港讀者固然關注兩名候選人如何打中國牌，會如何左右未來4年對中國、以至本港的政經走向。但對美國選民來說，在遙遠的中國牌和外交政績以外，尚有5個更貼身的大因素，將影響他們在11月3日的投票意向。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 今日 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 今日 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 2020/09/04 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 最新專欄文章 更多 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 今日 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 今日 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 2020/09/04 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 特朗普 拜登 美國共和黨 美國民主黨 總統大選 選舉 歧視 請願示威 新冠肺炎疫情 就業 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入