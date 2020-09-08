【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享）

美國大選還剩不夠60日便舉行，本港讀者固然關注兩名候選人如何打中國牌，會如何左右未來4年對中國、以至本港的政經走向。但對美國選民來說，在遙遠的中國牌和外交政績以外，尚有5個更貼身的大因素，將影響他們在11月3日的投票意向。

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