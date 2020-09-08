【港股分析】內銀急升成交未配合 資金輪動撐市未轉勢

今日大市早市一度回落逾200點，惟低位見支持，其後倒升。三大內銀股工行 （01398） 、中行 （03988） 建行 （00939） 成今日港股拗腰的最大動力。連日來大市現資金輪動，流入舊經濟股，支持大市回穩。

工行 （01398） 、中行 （03988） 建行 （00939） 今日分別升3%至4%，均為股份7月初以來最大單日升幅。7月初港股受惠A股現大牛市，資金流入，令港股出現大規模上升。今日三大內銀成為貢獻大市最多的首三隻藍籌，合共貢獻逾百點，帶領大市結束連續4日跌市。

3藍籌內銀推高恒指百點 貢獻最大

藍籌內銀股再現全綫升，反映資金輪動，湧入低殘板塊，一洗早前放榜後內銀連日尋底，股價齊見多年低位的劣勢。今日低見24341點，為6月底以來的低位水平，惟港股跌至這水平即見支持，受惠內銀股抽升。

內銀股突然轉勢，惟未見基本有轉變，唯一較利好消息是評級機構惠譽，認為美國對中國大型金融機構作出制裁的機會很微，因為行動會對環球經濟產生漣漪效應且重大的影響。由於於基本因素不變，相信今日藍籌內銀的升勢主要由資金輪動推動。在大市方面，早前強勢的科技股受累中美科技股升溫，令板塊全綫轉弱，市場資金因而由科技股流出，換馬至低殘的舊經濟股。

大市低位見支持 舊經濟股輪流炒

事實上，近日不同舊經濟輪流現顯著升勢，今日是內銀發威，而另一藍籌金融股友邦 （01299） 昨日亦曾急漲6%，單一股份昨日貢獻了大市逾130點，減低大市跌勢。

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由於內銀股受惠資金輪動，今日飈升未虞是內銀轉勢，從成交方面，今日三大內銀雖然齊齊勁升，惟成交額未見突出，反映未見資金大幅流入撈底。現時內銀低殘，主要由於業績全綫下滑，並令減派息憂慮增，這困境短期內難改善，股價料短期難轉勢。

至於大市方面，資金輪流湧入舊經濟板塊，可見在大市低位，資金仍留流入港股。港股現時剛失守3月以來的上升軌，倘資金輪推動大市回穩，港股不至看淡得太淡。

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責任編輯：錢家鋒