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【英國疫情反彈】7日平均新增確診逾2千宗 超6月水平

環球社會熱點 17:33 2020/09/08

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英國疫情反彈，專家籲國民做足保持社交距離等防疫措施，否則未來數月疫情會比較反覆。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情出現反彈，周一（7日）錄得單日新增確診個案2,948宗，需「密切關注」（period of particular concern）。有專家提醒，確診者有年輕化趨勢，籲國民做足保持社交距離等防疫措施，否則未來數月疫情會比較反覆。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）    埃德蒙教授（Prof John Edmunds）接受訪問指出，英國目前的基本傳染數R值升至1以上，即每個確診者可以傳播給至少一個人。

他認為，英國目前疫情未真正受控，未到可以重啟經濟、恢復正常生活的時候。（We can see the epidemic is taking off again. So I don't think we've hit that sweet spot where we've been able to control the epidemic and allow the economy to return to some sort of normality.） 

【英國疫情】確診飆3000宗 較前一日多近7成：【下一頁】

【BNO移民】英國Pizza Express裁1100人 關73分店：【下一頁】

英國過去7日平均新增確診個案為2,032宗，平均每10萬人中有超過20名新增確診患者，超過6月份實施隔離措施的水平。在過去的周日（6日）錄得2,988宗新增確診病例，是自5月22日以來創新高。

英格蘭首席醫療官（England's deputy chief medical officer）范塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）指出，英國跟歐洲國家一樣，確診者都有年輕化趨勢。他提醒，即使17-21歲的年輕人確診後病情不重，但別忘了他們也是病毒傳播者，有機會傳播給高危一族，如長者等，也會間接增加醫療負擔。

他預料，若國民未能嚴格執行保持社交距離等防疫措施，未來數月的英國疫情將會反覆（a bumpy ride over the next few months）。

【BNO移民】英國失業救濟金派錯錢 涉359億：【下一頁】

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責任編輯：葉芷樺

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