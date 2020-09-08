【英國疫情反彈】7日平均新增確診逾2千宗 超6月水平

▲ 英國疫情反彈，專家籲國民做足保持社交距離等防疫措施，否則未來數月疫情會比較反覆。

英國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情出現反彈，周一（7日）錄得單日新增確診個案2,948宗，需「密切關注」（period of particular concern）。有專家提醒，確診者有年輕化趨勢，籲國民做足保持社交距離等防疫措施，否則未來數月疫情會比較反覆。

倫敦衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine） 埃德蒙教授（Prof John Edmunds）接受訪問指出，英國目前的基本傳染數R值升至1以上，即每個確診者可以傳播給至少一個人。

他認為，英國目前疫情未真正受控，未到可以重啟經濟、恢復正常生活的時候。（We can see the epidemic is taking off again. So I don't think we've hit that sweet spot where we've been able to control the epidemic and allow the economy to return to some sort of normality.）

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英國過去7日平均新增確診個案為2,032宗，平均每10萬人中有超過20名新增確診患者，超過6月份實施隔離措施的水平。在過去的周日（6日）錄得2,988宗新增確診病例，是自5月22日以來創新高。

英格蘭首席醫療官（England's deputy chief medical officer）范塔姆教授（Prof Jonathan Van Tam）指出，英國跟歐洲國家一樣，確診者都有年輕化趨勢。他提醒，即使17-21歲的年輕人確診後病情不重，但別忘了他們也是病毒傳播者，有機會傳播給高危一族，如長者等，也會間接增加醫療負擔。

他預料，若國民未能嚴格執行保持社交距離等防疫措施，未來數月的英國疫情將會反覆（a bumpy ride over the next few months）。

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責任編輯：葉芷樺