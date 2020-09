【英國疫情反彈】7日平均新增確診逾2千宗 超6月水平

▲ 英國疫情反彈,專家籲國民做足保持社交距離等防疫措施,否則未來數月疫情會比較反覆。

英國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情出現反彈,周一(7日)錄得單日新增確診個案2,948宗,需「密切關注」(period of particular concern)。有專家提醒,確診者有年輕化趨勢,籲國民做足保持社交距離等防疫措施,否則未來數月疫情會比較反覆。

倫敦衛生與熱帶醫學院(London School of Hygiene and Tropical Medicine) 埃德蒙教授(Prof John Edmunds)接受訪問指出,英國目前的基本傳染數R值升至1以上,即每個確診者可以傳播給至少一個人。

他認為,英國目前疫情未真正受控,未到可以重啟經濟、恢復正常生活的時候。(We can see the epidemic is taking off again. So I don't think we've hit that sweet spot where we've been able to control the epidemic and allow the economy to return to some sort of normality.)

英國過去7日平均新增確診個案為2,032宗,平均每10萬人中有超過20名新增確診患者,超過6月份實施隔離措施的水平。在過去的周日(6日)錄得2,988宗新增確診病例,是自5月22日以來創新高。

英格蘭首席醫療官(England's deputy chief medical officer)范塔姆教授(Prof Jonathan Van Tam)指出,英國跟歐洲國家一樣,確診者都有年輕化趨勢。他提醒,即使17-21歲的年輕人確診後病情不重,但別忘了他們也是病毒傳播者,有機會傳播給高危一族,如長者等,也會間接增加醫療負擔。

他預料,若國民未能嚴格執行保持社交距離等防疫措施,未來數月的英國疫情將會反覆(a bumpy ride over the next few months)。

責任編輯:葉芷樺