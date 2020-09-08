▲ 【新冠藥物】南韓研發出抗體治療劑 料9月中量產

除了新冠肺炎疫苗，各國加緊研發可治療新冠肺炎的藥物。由南韓生物製藥公司賽特瑞恩（Celltrion）研發的抗體治療劑，在8月已完成第一階段的臨床試驗，預計今年年底通過政府審批。南韓政府表示，正進行賽特瑞恩抗體治療劑的臨床審查，最快9月中可以開始量產。

Celltrion主席徐延珍在周一（7日）與政府舉行的記者會稱，9月底會進行抗體治療劑CT-P59的第二、第三期臨床試驗，料明年5月完成。他續稱，如果第二期試驗證實治療劑是安全、有效，將在年底尋求政府緊急審批。

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徐延珍解釋，為確保南韓盡快用到藥物，公司會在今個月開始量產，數據和審批結果一出，便可以立刻使用。他指出，很多國家爭相研發抗體及血漿治療的藥物，但「南韓的研發、臨床試驗和生產速度是數一數二快」。

此前，Celltrion早前亦取得英國的臨床試驗許可，初步確認該藥物對新冠肺炎輕症患者有用，達到病毒中和等初期治療指標。南韓當局指，目標是明年完成整個研發程序。

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責任編輯：鄧燕君