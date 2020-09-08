【新股IPO】福祿控股2101招股券商傳爆孖展額　料80手穩中一手　富途：正籌備加碼30至50億

▲ 福祿控股認購火熱，多家券商反映借爆預留孖展額。

福祿控股 （新上市編號：02101） 招股次日，本地多家券商反映，新股市場氣氛升溫，投資者對福祿孖展認購較首日顯著增加，當中富途、凱基更是借爆預留的孖展額度。截至下午4時36分，福祿超購177.65倍，孖展暫錄158億元。福祿本周五（9月11日）截止招股。

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富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉稱，福祿認購十分火熱，公司今天已經借完預留約20億至30億元的孖展額度，目前正在與銀行商議中，希望再加碼30億至50億元的孖展額度。

耀才孖展借出50億元。凱基證券表示，今天下午已截飛，該行借完孖展10億元，之後考慮再加碼。

信誠證券聯席董事張智威指出，公司已借出29億孖展，福祿認購比預期中更火爆，或因為「史上凍資王」首日表現佳和資金解凍，投資者對新股有新憧憬。現時一手黨抽新股的策略已行不通，保守估計100手才穩中1手，樂觀看80手可中一手。

福祿為何受資金追捧？ 充當內容端與平台的中介為騰訊、網易等遊戲公司服務

福祿是內地虛擬商品及服務提供商，主要利用SaaS的方式營運內地虛擬商品平台，是虛擬商品提供商及虛擬商品消費場景，提供B2B虛擬商品相關服務及增值服務。服務包括騰訊 （00700） 、網易 （09999） 愛奇藝（美：IQ）及完美世界（深：002624）等內地頭部遊戲及娛樂內容公司。

看起來複雜，但簡而言之，福祿實際上是充當上游內容端及下游渠道的中間人，例如騰訊、網易的遊戲（上游內容端）希望出售虛擬產品，可以透過福祿的網絡系統出售產品，即向阿里巴巴 （09988） 旗下的淘寶天貓、京東 （09618） 、字節跳動的抖音等消費場景（下游渠道）輸送內容產品，從中賺取佣金。

福祿控股收入來自文娛、遊戲、通信及生活服務，據招股書披露，截至3月底止，福祿控股的上游內容端，即虛擬商品提供商數目達914間，虛擬商品消費場景數目達到1,454間。

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編輯：陳華