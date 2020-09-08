【轉數快】轉數快帳戶直逼600萬個 8月上客量今年第3高

▲ 快速支付系統「轉數快」（FPS）推出不足兩年，用戶已直逼600萬新關。

快速支付系統「轉數快」（FPS）的最新數據顯示，至8月底止，帳戶直逼600萬個，再創新高；截至今年8月底，共有逾595萬個帳戶，較7月時的569萬個，按月再驟增逾25.78萬新登記。市場人士以3大主因，相信轉數快的上客量，將持續錄得强勁的增長勢頭，包括︰（1）疫情刺激網上銀行使用量急增，如投資者用作轉帳等，方便抽農夫山泉 （09633） 等IPO新股；（2）自今年初爆發新冠肺炎後，市民怕錢銀播毒，紛紛改用電子錢包；（3）馬季剛於周日（9月6日）開鑼，投注站仍未全面重開，馬迷爭相綫上落注過數收款，連帶不少年長的老人家被逼變網中人，透過電子支付服務轉帳至投注戶口。

如以去年底轉數快的帳戶僅為402萬個，單以今年首8個月，合共錄得逾193萬個新增帳戶登記；至於累計交易宗數更達1,233萬宗，涉及交易額逾1.3萬億元。

展望前景，業界相信俗稱轉數快的快速支付系統於疫後續能逆轉商機，皆因不少銀行力谷電子服務，如綁定轉數快帳戶有着數，例如信銀國際早前針對政府派錢涉及約700億元的商機，推3個月定存享10厘息，客戶要綁定轉數快戶口等。

另一邊廂，若單以按月的新登記來看，今年3大最多新增上客帳戶的月份，分別為︰6月份按月急增逾35萬個帳戶；7月份為單月增幅最勁的第2大月份，按月驟增約29萬個戶口；而8月份亦錄得第3高，按月驟添逾25.8萬個新登記。

ING銀行大中華首席經濟師彭藹嬈認為，主要原因是疫情第3波突殺到，市民又再被逼宅在家，且擔心「銀紙」藏污垢，遂令電子錢包的新增帳戶仍急升。

市場人士又剖析，新冠肺炎疫情未見盡頭，社交距離限制令市民爭相避疫，唯有減少直接的接觸，消費習慣呈顯著改變，亦變相帶挈線上支付方式更普及，比如用作交水電煤等公用事業等帳單，也刺激「轉數快」的使用量激增。

而這系統自2018年9月底全面推出，至今年8月底，在不足兩年的時間，已經錄得近600萬個帳戶登記，按本港約750萬人口來說，滲透率相當高。

金管局發言人曾指，轉數快的帳戶登記數目有別於用戶人數，因為一個用戶可以登記多於一個帳戶代號（例如手機號碼及電郵地址），並綁定多於一個戶口 。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪