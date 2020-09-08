  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 19:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

意大利啟動調查　蘋果iCloud涉侵犯消費者權益

科技 18:45 2020/09/08

分享：

意大利反壟斷機構AGCM揭露，蘋果（Apple）iCloud、Google和Dropbox或涉不當商業行為，現時已展開6項調查。

雲端儲存服務應用愈益成熟，適合個人用戶或企業用戶用作儲存文件、試算表、相片和其他檔案等。惟意大利反壟斷機構昨（7日）揭露，科企巨頭的雲端儲存服務，包括：蘋果（Apple）iCloud、Google和Dropbox，或涉不當商業行為，現時該機構已對3間科企展開6項調查，了解相關服務曾否侵犯消費者權益，或是否存在不公平條款等。

>>>雲端技術選擇多　混合整合模式最有利競爭？

>>>【全民檢測】萬人同時登記或網絡擠塞　雲端基礎設施成關鍵

據外媒報道指，意大利反壟斷機構AGCM（Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato）近日發布新聞公告，指蘋果、Google及Dropbox曾被投訴不正當收集用戶數據用於商業用途，如收集信息前未有徵求用戶同意，並無法給予合理解釋；再者，Dropbox更被投訴，未有明確交代合約條款，如退出合約的程序等，或出現逃避負責任的嫌疑，或損害消費者權益。

事實上，早前歐盟已曾推動一項新制度，要求科技公司必須事先向顧客說明合約條款，釐清其服務條款及責任，並提供更多私隱保護。惟截止現時，三間雲端儲存服務供應商仍未明確列明條款，因而引起是次反壟斷機構的關注。

>>>【數據上雲】IBM為機管局整合數據至混合雲

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【數碼轉型】Nutanix架構可在AWS使用　助混合雲管理
2020/08/16
【數碼轉型】Nutanix架構可在AWS使用　助混合雲管理
【5G業務】數據中心供應商Equinix　配合企業迎5G商機
2020/08/09
【5G業務】數據中心供應商Equinix　配合企業迎5G商機
Orange夥Google Cloud　加強數據、AI和邊緣運算服務
2020/08/04
Orange夥Google Cloud　加強數據、AI和邊緣運算服務
【中小企教室】在家工作都可妥善溝通　邊款雲端硬碟服務最適合？
2020/07/18
【中小企教室】在家工作都可妥善溝通　邊款雲端硬碟服務最適合？
雲端 iCloud 壟斷 反壟斷 意大利 Google Apple Dropbox 歐盟 雲端

下一篇文章

搶先PS5　微軟官方大爆Xbox Series S售價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla
搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla
【每日焦點】數碼通5G登港鐵沿線　三星搶佔失勢華為5G商機？
【每日焦點】數碼通5G登港鐵沿線　三星搶佔失勢華為5G商機？
【iPhone12】新iPhone無望本周推出？彭博記者：僅公布發布會日期
【iPhone12】新iPhone無望本周推出？彭博記者：僅公布發布會日期
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【附教學】Zoom虛擬背景大熱　Pixar也推免費創意背景圖
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【Apple發佈會】蘋果發佈會預計公佈9款新品
【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單
【華為失勢】搶佔華為5G商機？三星獲Verizon 516億移動網絡設備訂單