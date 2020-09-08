意大利啟動調查　蘋果iCloud涉侵犯消費者權益

▲ 意大利反壟斷機構AGCM揭露，蘋果（Apple）iCloud、Google和Dropbox或涉不當商業行為，現時已展開6項調查。

雲端儲存服務應用愈益成熟，適合個人用戶或企業用戶用作儲存文件、試算表、相片和其他檔案等。惟意大利反壟斷機構昨（7日）揭露，科企巨頭的雲端儲存服務，包括：蘋果（Apple）iCloud、Google和Dropbox，或涉不當商業行為，現時該機構已對3間科企展開6項調查，了解相關服務曾否侵犯消費者權益，或是否存在不公平條款等。

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據外媒報道指，意大利反壟斷機構AGCM（Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato）近日發布新聞公告，指蘋果、Google及Dropbox曾被投訴不正當收集用戶數據用於商業用途，如收集信息前未有徵求用戶同意，並無法給予合理解釋；再者，Dropbox更被投訴，未有明確交代合約條款，如退出合約的程序等，或出現逃避負責任的嫌疑，或損害消費者權益。

事實上，早前歐盟已曾推動一項新制度，要求科技公司必須事先向顧客說明合約條款，釐清其服務條款及責任，並提供更多私隱保護。惟截止現時，三間雲端儲存服務供應商仍未明確列明條款，因而引起是次反壟斷機構的關注。

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責任編輯：曾曉汶