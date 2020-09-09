  • 27°C
香港時間 : 2020909日 (三) 07:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市

即市財經 06:29 2020/09/09

分享：

Tesla沽盤不斷湧現，既反映整體新經濟股投資氣氛仍然疲弱外，亦可能受未能晉身標指成份股的個別因素拖累。

美股投資者熱炒的電動車股Tesla（美：TSLA）跌勢未止，上周急插後，今日再下瀉。外電報道，Tesla已經於上周五完成50億美元的配股行動，但Tesla未有披露配售的股份數目或平均配售價。

Tesla股價未見回穩跡象，開市前15分鐘已跌14.5%，早段仍見有買盤力撑，跌幅一度收窄至11.9%，股價其後跌幅擴大，並以最低位收市，收報330.16美元，跌21.1%，從9月1日高位502.49美元計，已下插34%，急速步進技術性熊市。

Tesla收市後驚魂未定，盤後價再挫逾4%。

Tesla沽盤不斷湧現，既反映整體新經濟股投資氣氛仍然疲弱，亦可能受未能晉身標指成份股的個別因素拖累。標指上周五公布的最新成份股份名單中，Tesla即使連續4個季度錄得盈利，卻仍大熱倒灶落選。據標普道瓊斯指數公司自身推算，是次落選或意味Tesla現階段將失落至少400億美元的被動資金買盤。

下一頁：孫正義軟銀「華爾街巨鯨」巨額刀仔鋸大樹　如何玩轉美股？

相關文章：

【TSLA股價】華爾街睇「跌」多過「升」　Tesla重返400美元大關還博得過嗎？ （第三版）

【美股焦點】Tesla未獲納入標指 缺少被動資金追入 基金沽貨潮將啟動？

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰莫亦熙

資料提供 : 譚志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 道瓊斯工業平均指數 新經濟 美元 標準普爾500指數 Tesla

上一篇文章

【新股IPO】百勝中國近14萬人認購　一手中籤率25%　認購14手才穩獲一手

下一篇文章

【蘋果股價】高盛：iPhone生產面臨挑戰　看淡蘋果再跌三成見80美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄265億元　超購297倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄265億元　超購297倍（不斷更新）
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【限聚令放寬】政府周五起允堂食4人一桌、室內外運動場所可重開　爭取早日重啟港人出遊
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌632點　納指重挫4.1%　Tesla急瀉21%（不斷更新）
【美股市況】道指收市跌632點　納指重挫4.1%　Tesla急瀉21%（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR收報32.35港元低2%　夜期收市低水301點（不斷更新）