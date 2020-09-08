【TSLA股價】Tesla上周五已完成50億美元配股行動　開市早段再瀉逾15%失守400美元關（更新第三版）

▲ Tesla沽盤不斷湧現，既反映整體新經濟股投資氣氛仍然疲弱外，亦可能受未能晉身標指成份股的個別因素拖累。

美股投資者熱炒的電動車股Tesla（美：TSLA）跌勢未止，上周急插後，今日再下瀉。外電此際報道，Tesla已經於上周五完成50億美元的配股行動，但Tesla未有披露配售的股份數目或平均配售價。

Tesla股價未見回穩跡象，開市前15分鐘，盤前跌14.5%，報375.5美元。以Tesla最高收市價498.32美元計，該股盤前急挫近一成後，已累計從高位下插超過兩成，正式步進技術性熊市。

Tesla沽盤不斷湧現，既反映整體新經濟股投資氣氛仍然疲弱，亦可能受未能晉身標指成份股的個別因素拖累。標指上周五公布的最新成份股份名單中，Tesla即使連續4個季度錄得盈利，卻仍大熱倒灶落選。據標普道瓊斯指數公司自身推算，是次落選或意味Tesla現階段將失落至少400億美元的被動資金買盤。

截至本港時間今日 （8日）晚上約9時37分，Tesla報352美元，收守400美元關口，跌約15.9%。

（第二版新增完成配股資料、第三版更新開市後股價）

【TSLA股價】華爾街睇「跌」多過「升」 Tesla重返400美元大關還博得過嗎？ （第三版）

【美股焦點】Tesla未獲納入標指 缺少被動資金追入 基金沽貨潮將啟動？

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編輯︰莫亦熙