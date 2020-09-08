【失落標指】Tesla盤前無起色續挫近一成　慘陷技術性熊市

▲ Tesla沽盤不斷湧現，既反映整體新經濟股投資氣氛仍然疲弱外，亦可能受未能晉身標指成份股的個別因素拖累。

Tesla（TSLA）繼續下跌，美股上周大震盪，新經濟股首當其衝，散戶熱愛的Tesla更未現止跌跡象，現慘陷技術性熊市。道期盤前反彈下，Tesla卻未扭轉上周五盤後弱勢，截至本港時間下午4點20分，Tesla股價報379美元，挫9.4%；道期表現則好過Tesla，升約82點，報28156點。

以Tesla最高收市價498.32美元計，該股盤前急挫近一成後，已累計從高位下插超過兩成，正式步進技術性熊市。

Tesla沽盤不斷湧現，既反映整體新經濟股投資氣氛仍然疲弱，亦可能受未能晉身標指成份股的個別因素拖累。標指上周五公布的最新成份股份名單中，Tesla即使連續4個季度錄得盈利，卻仍大熱倒灶落選。據標普道瓊斯指數公司自身推算，是次落選或意味Tesla現階段將失落至少400億美元的被動資金買盤。

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編輯︰莫亦熙