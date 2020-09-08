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【失落標指】Tesla盤前無起色續挫近一成　慘陷技術性熊市

即市財經 16:38 2020/09/08

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Tesla沽盤不斷湧現，既反映整體新經濟股投資氣氛仍然疲弱外，亦可能受未能晉身標指成份股的個別因素拖累。

Tesla（TSLA）繼續下跌，美股上周大震盪，新經濟股首當其衝，散戶熱愛的Tesla更未現止跌跡象，現慘陷技術性熊市。道期盤前反彈下，Tesla卻未扭轉上周五盤後弱勢，截至本港時間下午4點20分，Tesla股價報379美元，挫9.4%；道期表現則好過Tesla，升約82點，報28156點。

以Tesla最高收市價498.32美元計，該股盤前急挫近一成後，已累計從高位下插超過兩成，正式步進技術性熊市。

Tesla沽盤不斷湧現，既反映整體新經濟股投資氣氛仍然疲弱，亦可能受未能晉身標指成份股的個別因素拖累。標指上周五公布的最新成份股份名單中，Tesla即使連續4個季度錄得盈利，卻仍大熱倒灶落選。據標普道瓊斯指數公司自身推算，是次落選或意味Tesla現階段將失落至少400億美元的被動資金買盤。

【TSLA股價】華爾街睇「跌」多過「升」　Tesla重返400美元大關還博得過嗎？ （第三版）

【美股焦點】Tesla未獲納入標指 缺少被動資金追入 基金沽貨潮將啟動？

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編輯︰莫亦熙

資料提供 : 譚志偉

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 道瓊斯工業平均指數 新經濟 美元 標準普爾500指數 Tesla

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【美股期貨】納指期貨跌逾1%　Tesla未獲納入標指盤前挫一成（不斷更新）

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