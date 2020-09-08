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【長和系進軍中東】屈臣氏10月於杜拜開設首家旗艦店　2025年底前開100家分店

即市財經 21:33 2020/09/08

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屈臣氏將於今年第四季，在著名的杜拜節日城及阿聯酋購物中心開設兩家分店，並於2021年進駐沙特阿拉伯。

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團拓展中東地區，與中東私人企業Al-Futtaim達成獨家特許經營權協議，將集團旗下的保健美容旗艦品牌屈臣氏，引進海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）成員國。 屈臣氏將於杜拜購物中心開設首家屈臣氏旗艦店，10月1日開幕，集團計劃2025年底前，於當地開設100家分店。

屈臣氏指，網上商店（Watsons.ae）、手機應用程式Watsons UAE以及屈臣氏忠實會員計劃，將於杜拜分店開幕時，同步推出。

屈臣氏於2021年進駐沙特阿拉伯

屈臣氏將於今年第四季，在著名的杜拜節日城及阿聯酋購物中心開設兩家分店，並於2021年進駐沙特阿拉伯。

屈臣氏集團董事總經理黎啟明表示，中東地區是全球美妝產品需求增長最快的市場之一，十分高興能夠將屈臣氏的業務擴展至中東地區，Al-Futtaim擁有豐富的零售品牌管理經驗，深信是次合作定必能夠為當地顧客帶來嶄新的線上及線下美容購物體驗。」

 

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編輯：陳韻妍

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