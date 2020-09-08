【中印衝突】騰訊《PUBG Mobile》有望重返印度 韓國PUBG公司接管發行

▲ 騰訊旗下《PUBG Mobile》早前遭印度政府禁用，最新消息指韓國PUBG公司將會接管發行，手遊有望重返印度市場。

騰訊 （00700） 旗下手遊《PUBG Mobile》和《PUBG Mobile Lite》（《絕地求生》手遊）早前遭印度政府禁用，韓國PUBG公司表示正與印度政府合作解決問題，擬開始在印度自行發行所有遊戲，不再通過騰訊發行。

值得注意是，《絕地求生》由韓國藍洞（Bluehole）旗下PUBG公司開發，手遊版《PUBG Mobile》由藍洞聯手騰訊旗下光子工作室研發。騰訊持有藍洞11.5%股份。

PUBG公司表示，已經決定不再將《PUBG Mobile》的特許經營權授權給騰訊遊戲在印度的業務，PUBG公司現時將承擔印度國內所有發行責任。

PUBG公司重申，PUBG Mobile是PUBG的移動版，由韓國遊戲公司PUBG公司擁有知識產權，公司正致力於在多個平台開發和發布PUBG，包括特定地區的PUBG Mobile。

印度早前宣布禁用118款中資應用程式，騰訊「吃雞」遊戲《絕地求生》上榜。騰訊早前曾回應，將與印度當局協商，以確保旗下應用程式可繼續在當地市場使用。

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編輯：陳健婷