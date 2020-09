【美國疫情】特朗普要記者除口罩發問 遭對方拒絕

美國的新冠肺炎疫情持續,美國多州的新冠肺炎病例都有飆升跡象。但美國總統特朗普一向不愛戴口罩,早前於白宮記者會上更因聽不清楚問題,要求一名記者除下口罩發問,卻遭對方拒絕。

【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學:【下一頁】

【新冠肺炎】研究:兒童常見病徵為疲倦發燒 少有咳嗽:【下一頁】

美國有綫新聞網絡(CNN)報道,路透社記者梅森(Jeff Mason)於周一下午的白宮新聞發布會上準備提問時,特朗普(Donald Trump)突然攔住了梅森。

▲ 路透社記者梅森拒絕除下口罩。

特朗普示意兩人的位置有一段距離,又表示:

(You're going to have to take that off, please.)

但梅森不願脫下口罩,僅表示自己會提高音量發問,以減低口罩對其發言清晰度的影響。

【新冠肺炎】碧咸夫婦被爆3月早確診 洛杉磯派對播毒:【下一頁】

特朗普仍不滿意,指梅森的聲音非常低沉(very muffled),再次表示:

如果你除下口罩,這樣會容易很多。

(so if you would take it off, it would be a lot easier.)