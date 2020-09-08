【美國疫情】特朗普要記者除口罩發問 遭對方拒絕

▲ 美國總統特朗普於白宮記者會上因聽不清楚問題，要求一名記者除下口罩發問，卻遭對方拒絕。

美國的新冠肺炎疫情持續，美國多州的新冠肺炎病例都有飆升跡象。但美國總統特朗普一向不愛戴口罩，早前於白宮記者會上更因聽不清楚問題，要求一名記者除下口罩發問，卻遭對方拒絕。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，路透社記者梅森（Jeff Mason）於周一下午的白宮新聞發布會上準備提問時，特朗普（Donald Trump）突然攔住了梅森。

▲ 路透社記者梅森拒絕除下口罩。

特朗普示意兩人的位置有一段距離，又表示：

請你把它（口罩）取下來。 （You're going to have to take that off, please.）

但梅森不願脫下口罩，僅表示自己會提高音量發問，以減低口罩對其發言清晰度的影響。

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特朗普仍不滿意，指梅森的聲音非常低沉（very muffled），再次表示：

如果你除下口罩，這樣會容易很多。 （so if you would take it off, it would be a lot easier.）

梅森堅持不除下口罩，只提高音量詢問「這樣有比較好嗎？」（is that better?）特朗普只能無奈回應指，自己能更清楚聽到對方發問。

據悉，是次並非特朗普第一次要求記者發問時除下口罩，方便他更清楚聽到問題。特朗普其後更於會上表示，和多名拒絕除下口罩的記者相比，1名願意除下口罩的記者聲音明顯比其他人更加清晰。

特朗普於美國疫情爆發初期，一直拒絕於公開場合佩戴口罩，也不公開呼籲民眾戴口罩，遭外界批評未有正視疫情。特朗普直至7月11日視察軍方醫院時，才首次公開佩戴口罩，又表示自己永不會抗拒口罩，但相信要在適當的時間及場合。

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責任編輯：鄭錦玲