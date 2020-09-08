【華為禁令】台廠房提前出貨上月台灣出口急升8.3%　新台幣見逾5周高

▲ 美國政府對華為的新禁令將於9月15日生效 ，台灣供應鏈在9月中前趕出貨，令單月出口金額創下歷年單月新高。

美國政府對華為的新禁令將於9月15日生效 ，台灣供應鏈在9月中前趕出貨，令單月出口金額創下歷年單月新高達311.7億美元。台灣8月出口較上年同期增長8.3%，遠勝市場預期。新台幣升至逾5周高位，兌美元一度觸及29.241。

台灣8月份出口延續上個月轉正增長的走勢，撇除農曆春節月份後，按年升幅創下2018年6月以來最強。上個月進口增長8.5%；貿易順差則達到64.7億美元，創下2017年9月以來單月最高。

官方預計，9月出口將較上年同期增長1.5%至4.5%，主要仍因華為相關訂單較多且工作天數較多；第三季整體可望持平或小幅增長。

分析指出，疫情以來強勁的科技產品需求，另外美國對華為禁令的寬限期將在9月中到期使相關廠商提前出貨，短期都將繼續利好台灣出口，料推升新台幣滙率。 新台幣今日升至逾5周高點，盤中高見29.241，現報29.327；即港元兌新台幣報3.78算。

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編輯：吳敏芳