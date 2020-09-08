  • 27°C
香港時間 : 2020908日 (二) 17:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【華為禁令】台廠房提前出貨上月台灣出口急升8.3%　新台幣見逾5周高

即市財經 16:30 2020/09/08

分享：

美國政府對華為的新禁令將於9月15日生效 ，台灣供應鏈在9月中前趕出貨，令單月出口金額創下歷年單月新高。

美國政府對華為的新禁令將於9月15日生效 ，台灣供應鏈在9月中前趕出貨，令單月出口金額創下歷年單月新高達311.7億美元。台灣8月出口較上年同期增長8.3%，遠勝市場預期。新台幣升至逾5周高位，兌美元一度觸及29.241。

台灣8月份出口延續上個月轉正增長的走勢，撇除農曆春節月份後，按年升幅創下2018年6月以來最強。上個月進口增長8.5%；貿易順差則達到64.7億美元，創下2017年9月以來單月最高。

官方預計，9月出口將較上年同期增長1.5%至4.5%，主要仍因華為相關訂單較多且工作天數較多；第三季整體可望持平或小幅增長。

分析指出，疫情以來強勁的科技產品需求，另外美國對華為禁令的寬限期將在9月中到期使相關廠商提前出貨，短期都將繼續利好台灣出口，料推升新台幣滙率。 新台幣今日升至逾5周高點，盤中高見29.241，現報29.327；即港元兌新台幣報3.78算。

相關文章：

【中澳角力】華為在澳洲銷量急挫75% 蘋果市佔率微升

【華為困局】華為晶片斷供 OPPO提高中國銷量目標30%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：吳敏芳

華為 科技產品 疫情 美國 台灣

上一篇文章

【中印衝突】騰訊《PUBG Mobile》有望重返印度 韓國PUBG公司接管發行

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】福祿控股2101招股入場費4495元　恒基李家傑有份擔任基投（第二版）
【新股IPO】福祿控股2101招股入場費4495元　恒基李家傑有份擔任基投（第二版）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉上市追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄227億元　超購255倍（不斷更新）
【新股IPO】福祿控股2101孖展暫錄227億元　超購255倍（不斷更新）
【石Sir午市閒談】滙豐、吉利、江西銅業、港交所、小米及阿里最新部署（立即觀看）
【石Sir午市閒談】滙豐、吉利、江西銅業、港交所、小米及阿里最新部署（立即觀看）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）