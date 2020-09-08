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【刺激消費】零售管理協會推優惠推廣活動　先施、裕華、鴻福堂也參與

商業 17:01 2020/09/08

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為刺激本地消費，香港零售管理協會 (HKRMA) 與優質旅遊服務協會（QTSA）合作，於9月8日推出大型優惠推廣活動「ShopShop@HK 去街買」。

【疫情大爆發】零售管理協會促業主未來9至12個月取消底租　「到了生死存亡關鍵時刻」

市民只要在參與的商戶單一消費金額滿250港元，便可透過 Tipic手機應用程式， 獲發放電子印花一個，然後憑不同數目的電子印花，去任何一間參與商戶換取禮品。 
 
今次的推廣活動已有接近 20 個品牌參與，參與活動的品牌有中小企及連鎖店，參與品牌包括先施百貨 、裕華國貨 、曼佳美 、鴻福堂 、余仁生 、眼鏡 88 等。而禮品贊助機構包括港鐵及亞洲萬里通，兩個電子印花兌換一次港鐵單程車程  ；使用最多印花兌換禮品即可贏走 100,000 「亞洲萬里通」里數。

香港零售管理協會主席謝邱安儀女士表示，零售業正面對有史以來最大的危機。零售業總銷貨價值自2019年2月開始，已連續下跌18個月；由2019年7月至今更已連續13個月錄得雙位數跌幅，個別零售類別的跌幅更超過6成至8成。業界一定要團結，以多渠道方法自救，除了呼籲業主減租，同時要推動客流以增加收入。協會希望透過「ShopShop@HK 去街買 」帶動人流及消費氣氛，振興零售業。

【零售寒冬】零售管理協會向特首致公開信　促禁止業主9個月內收回欠租商舖

【零售寒冬】香港零售管理協會調查：零售商眼中五大減租力弱地產商

責任編輯：蘇穎琪

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