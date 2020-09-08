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【BNO移民】英國失業救濟金派錯錢 涉359億

環球社會熱點 16:17 2020/09/08

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英國失業救濟金派發計劃中，有5-10%涉及派錯錢，當中包括程序出錯和涉嫌欺詐，涉款達35億英鎊（359億港元）。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，英國自3月起派發失業救濟金，助待業、失業民眾度過難關，但英國稅務海關總署（HM Revenue and Custom；HMRC）近日表示，在斥資354億英鎊（3635億港元）的失業救濟金派發計劃中，有5-10%涉及派錯錢，當中包括程序出錯和涉嫌欺詐，涉款達35億英鎊（359億港元）。

自3月起，英國政府的新冠肺炎失業救濟計劃（Coronavirus Job Retention Scheme payments），為疫情間被迫停職的國民支付8成薪酬，每月上限達2,500英鎊（25,676港元）。

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HMRC常務秘書哈拉（Jim Harra）周一（7日）表示，派錢計劃或出現5-10%的誤差率，包括欺詐和派發有誤，部分是僱主在申請時已出錯。到目前為止，HMRC詐騙熱線已接到8,000個投訴、舉報電話，當局正調查27,000個高危個案（"high risk" cases）。

右翼智庫Policy Exchange早在7月警告，派錢計劃可能出現失誤和詐騙個案，可能導致政府損失13億英鎊（133億港元）至79億英鎊（811億港元）。當時，政府發言人表示，會致力審查，若發現有詐，會為納稅人討回款項。

公共賬戶委員會（Public Accounts Committee）估計，2019年因納稅人出錯和欺詐導致的稅收損失達300億英鎊（3081億港元）。

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責任編輯：葉芷樺

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