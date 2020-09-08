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【宏觀中國】恒大帶頭劈價　「金九銀十」繼續以價換量？

股樓投資 16:03 2020/09/08

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在「三條紅綫」下，國內房地產公司不得不劈價賣樓，加快套現還債。市場開始討論在「金九銀十」的傳統銷售旺季，其他「重債」的房企會否效法中國恒大（03333）劈價沽貨。

上周，恒大宣布新一輪促銷活動，在9月7日至10月8日，全國樓盤以7折賣樓，至少覆蓋600個樓盤，要求單月銷售額衝刺1,000億元人民幣的規模。

【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價，【見下頁

市場一般估計，恒大此著跟「三條紅綫」的新規定有關。引述中金固收團隊對TOP 60非國有房企重點指標的統計，踩中「三條紅綫」的房企有恒大、融創中國（01918）、富力地產（02777）、華夏幸福（滬：600340）、泰禾（深：000732）和綠地（滬：600606）等。

既然恒大已先開第一槍，其他「等錢駛」的房企自然不能坐以待斃。那麼「金九銀十」會出現劈價潮嗎？

【港股追蹤】升浪到尾聲？　大行對物管龍頭睇法有變，【見下頁

事實上，據內地報道，國內有些二綫地區已出現降價情況。如合肥高新區推出抄底特價房，每平方米降價5,000元人民幣，一個單位最高減價66萬元人民幣；鄭州某二環項目的單價由每平方米1.55萬元人民幣減至1.1萬元人民幣。

但有分折指，目前一手房市場供需穩定，政策層面也不允許市場價格大幅下跌，同時降價未必能創造需求，只能短期消耗市場，在買賣雙方趨於理性下，市場出現大範圍降價潮的機會率不高。

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記者：林衛

經濟 中國 華夏幸福（滬：600340） 富力地產（02777） 融創中國（01918） 中國恒大（03333）

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