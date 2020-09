【宏觀中國】恒大帶頭劈價　「金九銀十」繼續以價換量？

在「三條紅綫」下,國內房地產公司不得不劈價賣樓,加快套現還債。市場開始討論在「金九銀十」的傳統銷售旺季,其他「重債」的房企會否效法中國恒大(03333)劈價沽貨。

上周,恒大宣布新一輪促銷活動,在9月7日至10月8日,全國樓盤以7折賣樓,至少覆蓋600個樓盤,要求單月銷售額衝刺1,000億元人民幣的規模。

市場一般估計,恒大此著跟「三條紅綫」的新規定有關。引述中金固收團隊對TOP 60非國有房企重點指標的統計,踩中「三條紅綫」的房企有恒大、融創中國(01918)、富力地產(02777)、華夏幸福(滬:600340)、泰禾(深:000732)和綠地(滬:600606)等。

既然恒大已先開第一槍,其他「等錢駛」的房企自然不能坐以待斃。那麼「金九銀十」會出現劈價潮嗎?

事實上,據內地報道,國內有些二綫地區已出現降價情況。如合肥高新區推出抄底特價房,每平方米降價5,000元人民幣,一個單位最高減價66萬元人民幣;鄭州某二環項目的單價由每平方米1.55萬元人民幣減至1.1萬元人民幣。

但有分折指,目前一手房市場供需穩定,政策層面也不允許市場價格大幅下跌,同時降價未必能創造需求,只能短期消耗市場,在買賣雙方趨於理性下,市場出現大範圍降價潮的機會率不高。

記者:林衛