【印度經濟】比預期更差？　印度經濟預測將萎縮11.8％

惠譽國際評級（Fitch）子公司印度評級與研究公司（India Ratings and Research）表示，從4月開始的財政年度，印度經濟預測從本年3月的負5.3％至負11.8％，估計在下一個財年度才會反彈。

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首席經濟學家辛哈（Sunil Kumar Sinha）稱：「所有指標，無論是流動性還是消費，都表明經濟復甦的步伐放緩。」辛哈指出，預計經濟將在今個季度萎縮11.9％，然後在第4季度萎縮6.7％，在下一個季度再萎縮5.4％。



周一（7日），印度以428萬的新冠肺炎確診個案超越巴西，成為美國以外感染案例最多的國家。



印度評級機構預測，由於經濟收縮和政府增加支出以減輕疫情影響，聯邦財政赤字將上升至GDP的8.2％，而上一財年則為4.6％。

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責任編輯：梁翠麗