【抗疫基金】民政局已撥1.24億 約860個藝術團體及計劃受恵

民政事務處發言人在周二(8號)表示, 「藝術文化界資助計劃」獲「防疫抗疫基金」下撥出1.5億元, 並向香港藝術發局(藝發局)、9個主要演藝團體、香港藝術節協會、34個藝能發展資助計劃受恵團體、14個康樂及文化事務署(康文署)的場地夥伴、香港海事博物館、法國五月藝術節和租用賽馬會創意藝術中心及藝發轄下藝術空間的租戶提供協助。

截至9月4日, 在各項計劃下, 政府已發放約1.24億元, 給予約860個藝術團體及計劃, 約5,100名藝術工作者受恵。

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另外, 民政局撥5千萬元委託藝發局推出「藝文界支援計劃」, 涵蓋由1月29日至6月30日期間受疫情影響的表演和活動, 當中亦包括非藝發局資助計劃及自由工作者。截至9月4日, 計劃已向42個受藝發局年度資助的團體、497個藝發局資助及非藝發資助的計劃及超過3,000名個人藝術工作者癹放資助。

康文署亦表示現正積極探討重新開放表演場地作綵排或進行網上演出的安排, 包括不設現場觀眾及在表演場地內實施必要的防疫措施 (如佩戴口罩)。同時, 亦為由康文署主辦或贊助的節目，及其他租用人因疫情引致場地關閉而取消的節目辦理現金退票，以助減低它們的行政開支。

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責任編輯：潘曉豐