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【減價樓盤】高層全海景劈逾百萬沽　首期不用80萬

股樓投資 15:55 2020/09/08

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本地確診宗數回落，政府亦決定放寬社交距離措施，樓市交投氣氛因此好轉，惟仍有業主劈價逾百萬賣樓。

【藍籌屋苑】太古城勁劈510萬沽　代理：當初叫價貴 【下一頁

中原廖忠堅說，油塘鯉灣天下高層C室，實用面積445平方呎，兩房間隔，享開揚全海景，原叫價900萬元放售，終減價108萬元，以792萬元易手，實用呎價17,798元。由於政府早前放寬首置按保的樓價限制，800萬元以下單位可承造九成按揭，以上述單位成交價計，理論上首期不用80萬元。

【置業指南】按揭借九成　儲夠首期就上車？　可能隨時要撻訂 【下一頁

值得留意的是，據滙豐銀行網上估價網顯示，上述單位約值829萬元，換言之，上述成交價比銀行估價平37萬元，即約4%。廖忠堅解釋說，考慮到市況及近期成交，上述高層海景單位屬市價成交，又坦言業主當初叫價高，所以才出現劈價過百萬的情況。 

雖然業主劈價過百萬賣樓，惟業主早於2007年10月以320萬元購入上址，故現帳面仍賺472萬元，物業升值148%。 

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撰文 : 黃卓賢

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