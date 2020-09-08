【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享）

美國總統大選尚餘不足60日，民主黨候選人拜登的領先優勢正遭共和黨特朗普急起直追，難再輕言穩勝。但拜登陣營內鬥愈趨愈激烈，激進左翼「進步派」繼與溫和右翼的共和黨「叛將」口角後，如今又跟另一股勢力在人事任命上磨擦。

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