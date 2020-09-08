【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享） 環球政治 16:15 2020/09/08 分享： 美國總統大選尚餘不足60日，民主黨候選人拜登的領先優勢正遭共和黨特朗普急起直追，難再輕言穩勝。但拜登陣營內鬥愈趨愈激烈，激進左翼「進步派」繼與溫和右翼的共和黨「叛將」口角後，如今又跟另一股勢力在人事任命上磨擦。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學 今日 【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學 麥巴比確診新冠肺炎 巴黎聖日耳門群組擴大 今日 麥巴比確診新冠肺炎 巴黎聖日耳門群組擴大 【新冠肺炎】研究：兒童常見病徵為疲倦發燒 少有咳嗽 今日 【新冠肺炎】研究：兒童常見病徵為疲倦發燒 少有咳嗽 【祖高域DQ】祖高域已痛失積分獎金 更恐面臨罰款 今日 【祖高域DQ】祖高域已痛失積分獎金 更恐面臨罰款 【英國脫歐】英代表：今輪談不成便拉倒 籲歐盟「現實一點」 今日 【英國脫歐】英代表：今輪談不成便拉倒 籲歐盟「現實一點」 最新專欄文章 更多 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 今日 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 今日 【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 2020/09/04 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 2020/09/03 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 美國民主黨 拜登 奧巴馬 賀錦麗 總統大選 選舉 政治 內政 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入