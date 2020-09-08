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卓佳策略性投資會議平臺Praxonomy 料月底推新產品EIPO

即市財經 15:51 2020/09/08

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卓佳戰略投資Praxonomy綫上簽約儀式。

卓佳完成對董事會會議管理雲端軟件提供商Praxonomy的策略性投資，今天舉行簽約儀式，港行政總裁溫佩麟表示，公司數月前已開始構思數碼佈局，現在投資Praxonomy為時不晚，認為Praxonomy產品較市場上的產品收費便宜、且更看重安全性能。

溫佩麟稱，長遠看Praxonomy平台有利於提高公司管治，對公司產品在亞洲市場佔有率有信心。旗下網上及現場實時同步的混合會議系統「SPOT融會」，可用於公司股東大會便於綫上投票、交換文件等。

溫佩麟又稱，卓佳將於9月底推出新產品「EIPO」，投資者不需要再去銀行排隊、入錢。

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編輯：陳華

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