【樓市故事】準新人睇中映灣園3房惟叫價企硬 最後出動兩張「誠意牌」打動業主減價

疫情逐步緩和，累積多時的購買力回流到二手市場，個別屋苑業主議價空間減少，日前東涌映灣園錄得一宗海景3房單位成交，原業主本企硬不減價，最後在一對準新人買家的誠意打動下，最終減價12萬沽出單位。

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中原地產市務經理楊業華表示，該分行新近促成映灣園16座中層B室成交，實用面積748平方呎，間隔為三房套房，享海景，單位位於第4期，也位於單邊位置，景觀更優質。業主委託中原地產獨家放售單位，叫價830萬元，放盤1個月，跟上述單位同款的高層單位，上月曾錄得888萬元的成交，可見單位叫價已算是「筍價」，雖然獲不少準買家「傾價」，但業主企硬不減價，未能成事。

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楊業華表示，日前一對準新人於中午3、4時左右到上述單位睇樓，即被其開揚及優質海景吸引，立即洽購，惟業主堅持價錢沒有議價空間。買家為表誠意，不惜相約業主當日放工後面談，最後靜候業主晚上9時多放工，雙方於11點才見面洽談，為更具誠意，同時更帶同支票跟業主見面。經了解後，業主得知買方是購入單位用作新婚自住，當中代理也「落足嘴頭」感動業主，最後業主答應降價12萬元沽出單位，議價後以818萬元沽出，折合實用呎價10,936元。原業主於2009年6月290萬元買入價計，持貨11年轉售，帳面獲利528萬元，單位期內升值1.8倍。

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楊業華指，映灣園 9月暫錄得6宗成交，平均實用呎價約10,806元。他表示目前映灣園約有150個買賣放盤，入場費較平的1、2期，業主議價空間較大，部份放盤呎價低於1萬元，實用面積約470平方呎的2房單位，入場費約600萬元起；至於實用面積約611平方呎的3房單位，入場費約700萬元起。



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記者：陳詠妍