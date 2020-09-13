【營銷智慧@iM網欄】在家學習有錢途 賣知識都可以創造被動收入?

在疫情的影響下，很多行業都步入寒冬，尤其是一些對人的行業，例如零售和教育等等。但所謂有危就有機，疫情令「在家」的概念大行其道，好像在家工作、在家娛樂、在家運動，所有活動只要加上在家，就會成為新潮流，當然也不少得網購，只是今天筆者想關注的卻是在家學習。

中小學停學後，很多學校都推動在家學習，實行停課不停學，催生了線上教育的出現，但是不是只有學校才有線上教育？筆者在過去十餘年都推動線上營銷，自然也留意到這趨勢，而且早在疫情前已替不少人開辦線上課程。

依筆者所見，開設線上課程沒有任何限制，只要你自認為有一技之長，其實已可以「辦學」，而課程的價錢就取決於課程對學生的「錢途」有多少價值，例如一個日語課程，學生學成後便可到無語言阻礙地到日本旅行，但將一口流利日語用得其所，一樣能夠成為謀生工具，從事代購、加入日本公司、做空姐，因此自然能夠賣數百至數千元也不為過。

與「錢途」有更緊密關係的課程，如保險MDRT課程、會計師課程、投資課程等，學成後學生能直接變現成金錢，這些課程價值便會直線上升，賣數千甚至數萬也有可能，只是學生的要求也會提高，畢竟他們花了巨額來購買課程。

辦線上教育的門檻也不高，只需三樣東西：知識、簡單器材和教學軟件。知識是否足夠乃見人見智，而器材也不用沒有甚麼高要求，只要一部電腦、具拍攝功能的手機便可，唯一要留意的是緊記購買一部收音不俗的麥克風。因為在「聲」與「畫」中，很多人都會忽視「聲」的重要性，即使你用單反相機拍攝也好，用「機頭咪」收錄的聲音質素認真麻麻，但其實網購一個有線麥克風，成本也只需數十元，而且音靚聲甜，絕對物超所值。

最後就是教學軟件，不少坐擁一技之長的人未必熟悉電腦，以為要弄一個教學軟件費錢費力，其實坊間已有不少教學軟件，筆者用過眾多軟件後，認為Teachable性價比最高，軟件採月費制，每月收費由29至99美元不等，其他好處如下：

課程可以使用自己的網址 平台的抽成少，每筆學費只會收取0-10%的佣金 學生資料一目了然 課程的定價由講師自行決定 完善的課程管理系統 軟件簡單易用，就算不懂程式碼也能得心應手

線上教育最吸引的地方是，錄製課程是one-off的，但學生卻是無限的，簡單來說就是只需有限的時間，賺取無上限的收入，這不正正是很多人追求的被動收入嗎？當然，要有源源不絕的學生，箇中的關鍵就在於營銷技巧，往後再談。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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