香港百年製船廠自創品牌　冀壯大亞太遊艇市場

▲ 財利船廠副總監兼CL Yachts市場經理羅允劻表示，以往訂購遊艇的客戶較喜歡訂造個人化的產品，但近年不少人都期望可縮短等候時間，令不少遊艇品牌改以產量化形式造船。（程志遠攝）

近年不少傳統廠商都踏前一步，建立並推廣自家品牌，藉此拓展零售業務及提升銷量。逾百年歷史的財利船廠在去年正式推出遊艇品牌CL Yachts，專責遊艇業務。財利船廠副總監兼CL Yachts市場經理羅允劻表示，隨着時代及需求的改變，遊艇不再需要客製化，令行業可以量產化；而品牌將以香港為起點，陸續發展亞洲市場。

財利船廠早於1870年成立，當時在上海開展業務，主要製造及維修商業船。1936年，船廠由內地遷移到香港。在1950年代，船廠開始生產遊艇，並售往美國。羅允劻表示，船廠在2018年才於美國邁阿密國際遊艇展上宣布推出CL Yachts，至今共有3款遊艇型號。

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羅允劻指出，遊艇品牌將專注推出100呎以下的型號。他直言，現時品牌的造船形式上，正好迎合行內趨勢。他解釋：「以往不少品牌均會先要求客戶落訂，再度身訂造其遊艇。近年則改為先造船，再等待買家。」現時遊艇的設計全由品牌主理，較少有客戶的個人風格。

羅直言，以往訂購遊艇的客戶較喜歡訂造個人化的遊艇，由訂購、設計、生產到完工大概需要一至兩年。可是，近年不少人都期望可縮短等待時間，令不少遊艇品牌改以量產化形式造船。「品牌的量產化遊艇在設計上較適合家庭客，而歐洲及台灣船廠將會是品牌的主要競爭對手。」他另稱，品牌即使以量產化造船，仍會讓客戶在設計上加入少許個人化元素。

▲ 羅允劻形容，品牌的遊艇在室內設計和空間間隔上着手，迎合家庭客需求。（程志遠攝）

談及遊艇的款式開發，羅允劻指品牌旗下不同款式的開發時間不一，並未有固定的設計及生產時間表，視乎不同船型。他舉例，品牌曾花上3年時間設計及建造一艘96呎的遊艇，而一艘88呎的遊艇則由去年開始建造，並於今年完成。而品牌在完成一款遊艇後，方能再設計下一款遊艇。

客戶個人元素 可加進產品

以往，船廠的遊艇多出售到美國市場，在內部的設計和裝潢都較美式。羅坦言，為免過分依賴單一市場，品牌將致力發展亞太區。「新冠肺炎疫情期間，除了美國市場，香港對遊艇需求亦有增長，品牌同時有意發展澳洲及新加坡。」中美關係漸趨緊張，是品牌需要開拓其他市場的重要因素之一。

▲ 雖然品牌早已改以玻璃纖維造船，但船倉內仍有不少地方以木材建設。（程志遠攝）

羅透露，船廠每年約出售30艘船隻，當中有5艘為遊艇。在去年，有1艘遊艇在香港出售。他指，品牌屬「香港品牌」，加上本地市場有潛力，會先發展香港市場。「香港是亞洲賣得最多遊艇的市場，香港市場不但多款式，二手買賣亦較多選擇。」

記者：楊匡然