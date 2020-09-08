【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學

▲ 特朗普批評拜登發表反疫苗言論，指他破壞科學及要求對方道歉。

美國大選11月3日舉行，美國總統特朗普致力爭取連任，曾公開表示新冠肺炎疫苗可於大選日前面世，遭民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗質疑。特朗普批評拜登發表反疫苗言論，指他破壞了科學及要求對方道歉。

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賀錦麗（Kamala Harris）接受美媒CNN訪問時表示，如單靠特朗普（Donald Trump）的説法不足以證實疫苗有效及安全。如特朗普推動大選前有疫苗面世，她不會信任特朗普的説法。而拜登（Joe Biden）也批評特朗普應對疫情欠佳，敦促民眾聽從醫學專家的建議。

路透社報道，特朗普周一（7日）白宮記者會上，要求拜登及賀錦麗為其「魯莽的反疫苗言論」（reckless anti-vaccine rhetoric）道歉，批評他們的言論會破壞科學（undermines science）。特朗普又形容賀錦麗極左，指她無法勝任副總統一職，批評她會摧毀國家及破壞經濟。

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特朗普一直聲稱自己才能真正振興美國經濟，他在記者會上再表示美國勞動力市場，正擺脫疫情引發的衰退，指經濟穩步復甦。但他同時批評如拜登勝出將會使經濟惡化。

特朗普更再次駁斥，自己被指曾以「笨蛋」（Sucker）及「失敗者」（Loser）形容一戰陣亡美軍的傳聞。他形容媒體的報道只是騙局，又指「只有畜牲才會這樣說。」（Only an animal would say a thing like that.）

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責任編輯：鄭錦玲