【美國大選】特朗普指拜登發表反疫苗論 斥其破壞科學

▲ 特朗普批評拜登發表反疫苗言論,指他破壞科學及要求對方道歉。

美國大選11月3日舉行,美國總統特朗普致力爭取連任,曾公開表示新冠肺炎疫苗可於大選日前面世,遭民主黨總統候選人拜登及其副手賀錦麗質疑。特朗普批評拜登發表反疫苗言論,指他破壞了科學及要求對方道歉。

賀錦麗(Kamala Harris)接受美媒CNN訪問時表示,如單靠特朗普(Donald Trump)的説法不足以證實疫苗有效及安全。如特朗普推動大選前有疫苗面世,她不會信任特朗普的説法。而拜登(Joe Biden)也批評特朗普應對疫情欠佳,敦促民眾聽從醫學專家的建議。

路透社報道,特朗普周一(7日)白宮記者會上,要求拜登及賀錦麗為其「魯莽的反疫苗言論」(reckless anti-vaccine rhetoric)道歉,批評他們的言論會破壞科學(undermines science)。特朗普又形容賀錦麗極左,指她無法勝任副總統一職,批評她會摧毀國家及破壞經濟。

特朗普一直聲稱自己才能真正振興美國經濟,他在記者會上再表示美國勞動力市場,正擺脫疫情引發的衰退,指經濟穩步復甦。但他同時批評如拜登勝出將會使經濟惡化。

特朗普更再次駁斥,自己被指曾以「笨蛋」(Sucker)及「失敗者」(Loser)形容一戰陣亡美軍的傳聞。他形容媒體的報道只是騙局,又指「只有畜牲才會這樣說。」(Only an animal would say a thing like that.)

責任編輯:鄭錦玲