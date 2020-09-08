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麥巴比確診新冠肺炎 巴黎聖日耳門群組擴大

環球社會熱點 15:18 2020/09/08

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麥巴比確診新冠肺炎 巴黎聖日耳門群組擴大

法國國腳、巴黎聖日耳門（PSG）的麥巴比（Kylian Mbappe），確診感染新冠病毒，是PGS第7名中招球員。麥巴比正接受居家隔離，將缺席周二舉行，法國對克羅地亞的歐國聯分組賽賽事。

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法國足總表示，歐洲足協周一的檢測結果顯示，麥巴比對新冠病毒呈陽性反應，他在完成當日操練後知悉檢測結果，回家接受隔離。歐國聯分組賽，法國周二對克羅地亞，麥巴比將會缺陣。

周日法國作客以1比0小勝瑞典，正是靠麥巴比在換邊前射入。法國足總稱，麥巴比上周三的檢測是陰性，故獲准周日出賽。

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連同麥巴比，PSG已有7名球員確診，其餘中招球員，分別是尼馬（Neymar）、迪馬利亞（Angel Di Maria）、里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）、莫路伊卡迪（Mauro Icardi）、馬昆奴斯哥利亞（Marquinhos）及基羅拿華斯（Keylor Navas）。

新一季法甲聯賽，PSG原訂周四首戰作客朗斯，惟法甲賽會已規定，若球隊出現4宗或以上感染個案，賽事會押後，意味PSG要推遲開咧戰。

責任編輯：林建忠

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