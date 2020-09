【方圓公關人生@iM網欄】從獨角獸到Bootstrapping到政府資助　香港經濟下行的商業路

創投基金Cowboy Ventures創辦人Aileen Lee在2013年發表了一篇文章「Welcome To The Unicorn Club : Learning from Billion-Dollar Startups」,至此金融及商界對「獨角獸」概念趨之若鶩,利用充裕資金加速企業營運規模,擴張業務版圖,超高速發展,搶奪市佔率繼而最後勝(獲)利,是「獨角獸」企業的成功模式。但「獨角獸」是神話,要成就並不容易:雲端存儲公司Dropbox 成長乏力、共享辦公室Wework敗走收場、還有一眾高估值但尚未盈利的內地生化醫療B股,說明了無視企業盈利能力及業務營運前景的,是「投機」不是「投資」。

從「獨角獸」聯想到「Bootstrapping」這個創業手法,Bootstrap字面上是「靴子的鞋帶」,1781年小說「The Surprising Adventures of Baron Munchausen」裏,主角用一條 Bootstrap 把自己從泥沼中拉了出來,過程中完全沒有依賴其他人的幫助,後來Bootstrapping 引伸成「自助、不假外求」的意思,也有「自救」意味。

在金融及創業世界裏,Bootstrapping泛指在財務募資上不借助外力,完全依靠自身能力應付營運開支,當然也不代表永遠不向外融資,也有早期Bootstrap,當業務達致一定標準後再向市場尋求資金輔助。Bootstrapping式創業某程度上是先創造價值與成績,再(可能)進行融資,由於早期沒有龐大資金遮蔽創業者眼睛,開支會更小心謹慎,靈活性高更易pivot,而獨角獸是資金支撐價值,導致業務日後發展存在較多變數。

主導一盤生意成敗的是業務本身質素及是否可持續發展,時機也重要,肺炎疫情就徹底改變人們的工作模式,保持社交距離的目的令WFH成為常態,利用遙距工作模式維持生產力,結果令遠程會議軟件系統商Zoom(Nasdaq:ZM)火速崛起、媒體網絡電視Netflix(Nasdaq:NFLX)訂閱戶大幅增加。企業在經濟下行下單單維持企業生產力並足不夠,還有利用科技提高競爭力及推動自身業務增長,市場不少中小企已在籌劃業務數碼化(Digitization),期望科技改變命運。

香港政府早前推出遙距營商計劃(D-Biz),首批審批個案宣佈後怨聲載道,後來推出優化方案及增加計劃資助金額,算肯聽取市場意見。該計劃目的是支援企業在疫情期間可透過資訊科技方案持續營運及服務,非正式統計顯示當中以網上營銷、網上客戶服務和推廣、企業管理系統(Task Management System)及雲端財務系統最受歡迎。事實上,疫情爆發、政治動盪,的確迫使企業反思如何在經營環境突變的情況下仍有險可守,甚至進一步思量,能否謀求突破顛覆市場重新洗牌。

作者_周子龍簡介: 前傳媒人,做財經公關多年,雖人窮但志不短,所以身兼多職:大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問;對於「做人無公關」表示痛心疾首,談天說地傾生意講金融,撥亂反正與善人游,做好公關無畏無懼。

