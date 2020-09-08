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【電競手機】小米旗下POCO X3 NFC周五抵港　售1699元

科技 15:07 2020/09/08

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小米旗下品牌POCO宣布，首部搭載高通中階晶片Snapdragon 732G的電競手機POCO X3 NFC，將於本周五（11日）晚上8時，正式在港開賣。

小米旗下品牌POCO近日攻入電競手機市場，主打平價吸客。小米POCO宣布，首部搭載高通中階晶片Snapdragon 732G的電競手機POCO X3 NFC，將於本周五（11日）晚上8時，正式在港開賣，售價1699港元。

>>>【小米手機】小米10 Lite韓國正式上市　以平價攻5G手機市場

>>>2020上半年熱賣手機排行榜揭曉　iPhone 11居全球榜首

是次POCO推出的X3 NFC，主要針對年輕科技和遊戲愛好者市場。X3 NFC是首款採用高通Snapdragon 732G的手機，內置Kryo 470八核處理器和Adreno 618圖像及遊戲處理器，電池容量高達5160mAh，一次充電便可續航兩天。為確保操作穩定和流暢，手機內置LiquidCool Technology 1.0 Plus，結合加大的銅熱管及多層石墨，將手機長期運作時所產生的熱量排出，令手機處理器的溫度降低多達6度。

X3 NFC配備6.67吋FHD+挖孔式屏幕，並具有120Hz屏幕更新率和240Hz觸控採樣率。值得一提的是，手機配備DynamicSwitch功能，系統客根據使用情況和屏幕上顯示的內容，在50、60、90和120Hz之間自動切換。若用家在玩遊戲等繁重的處理時，手機的更新率便會提高；在閱讀等較輕易的操作中，則會降低手機的更新率，從而節省耗電量。

鏡頭方面，X3 NFC搭載後置四鏡頭配置，配備6400萬像素主鏡頭，1300萬像素超廣角攝像頭，200萬像素微距鏡頭和200萬像素深度傳感器。

POCO X3 NFC搭載後置四鏡頭配置，機身則有灰及藍兩種顏色選擇。（POCO資料圖片）

POCO X3 NFC提供6GB+128GB配置，售價1699元，提供灰及藍兩種顏色選擇。手機將於周五（11日）晚上8時在小米官網正式開售。

>>>LG官方發布影片　預告9月14日推旋轉雙屏幕手機（有片）

責任編輯：曾曉汶

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