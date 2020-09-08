【港元定期存款】中資行3個月港元定存息最高10.8厘 如何獲得最高息？

▲ 工銀亞洲推3個月港元定存最高10.8厘，為冠絕全城息率，存8萬賺息2160元。

港銀於港元定期存款再爆搶客戰，10厘定存息又再湧現，有中資大行新推3個月港元定存超高息10.8厘，入場門檻為8萬元；但好息族要在全期賺取2,160元利息，則要有特別玩法。工銀亞洲於本月初突推冠絕全城的港元定存特惠息，但追息族至少要過3關等附帶條件，包括︰

（1）首先，以手機的特定渠道作e開戶；（2）再者，須推薦10位全新客戶，但並非像虛擬銀行拉攏親朋戚友獲加息券這樣簡單，而是須符合專屬推薦人代碼規則，達到該行的指定額外要求，才有機會享最高獎賞，期內賺盡2,160元利息；（3）這個名為「多人同行e開戶」優惠，至今年底止，但名額有限，可能採先到先得。

至於若非多人同行開戶，新客以上述渠道開立3個月短存，工銀亞洲的年息保持4.2厘；但起存額僅1,000元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪